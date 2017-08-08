Женщина погибла при столкновении машины с лошадью в Алматинской области
8 августа 2017, 10:12
Один человек погиб, другой травмирован при столкновении автомашины с лошадью на трассе.
Один человек погиб, другой получил тяжелые травмы при столкновении легковой машины с лошадью в Алматинской области, сообщает Sputnik Казахстан.
ДТП произошло в Кербулакском районе, где на 143-м километре трассы Алматы — Оскемен. Водитель автомашины Daewoo Espero наехал на переходившую дорогу лошадь.
На месте происшествия погибла 54-летняя пассажирка. Водитель автомашины, получивший тяжелые травмы, госпитализирован в больницу села Сарыозек.
В полиции подтвердили факт ДТП, сообщив, что по факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
Фото: Sputnik / Виталий Тимкив.
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