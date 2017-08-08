Умирзак Шукеев поблагодарил бывших членов Совета директоров НК КМГ

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) Умирзак Шукеев сегодня встретился с Фрэнком Куйлаарсом и Питером Лейном - членами Совета директоров (далее - СД) АО НК «КазМунайГаз» (далее - НК КМГ), сроки полномочий которых истекли 31 июля 2017 года. В составе СД НК КМГ Фрэнк Куйлаарс занимал пост председателя Совета директоров, а Питер Лейн - председателя Комитета по аудиту.

Председатель правления Фонда Умирзак Шукеев поблагодарил Ф. Куйлаарса и П. Лейна, отметив их высокий профессионализм и вклад в развитие стандартов корпоративного управления в НК КМГ. Глава Фонда подчеркнул роль членов СД в успешной реализации Программы трансформации и проведении в ее рамках процедуры job matching, которая позволила привлечь в компанию квалифицированные кадры. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Ф. Куйлаарсом и П. Лейном.

Как сообщалось ранее, 29 июня 2017 года Правление Фонда утвердило следующий состав Совета директоров НК КМГ:

• Кристофер Уолтон, председатель и независимый директор

• Сауат Мынбаев, председатель правления

• Стивен Уайт, независимый директор

• Ерлан Баймуратов, независимый директор

• Балжит Гревал, член Совета директоров, представитель Фонда

• Берик Бейсенгалиев, член Совета директоров, представитель Фонда

• Узакбай Карабалин, член Совета директоров, представитель Фонда