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Назначен руководитель Управления по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области

 

Сегодня на аппаратном совещании с отчетом о реализации мер по внедрению обязательного социального медицинского страхования выступили и.о. руководителя управления здравоохранения С.Кисикова и руководитель управления координации занятости и социальных программ Д.Ахметжанова, а также о ходе подготовки к проведению выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел доложил председатель областной избирательной комиссии А.Шаяхметов.

Кроме того, аким области М.Мурзалин представил руководителя нового управления по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области. Распоряжением акима области возглавил данное учреждение Бекенов Нурлан Жексембаевич.

Н.Бекенов, 1961 года, имеет три высших образования по квалификации зооинженер, бухгалтер-экономист, магистр экономики.

В разные годы работал заместителем начальника управления финансового контроля по Акмолинской области, директором Акмолинского филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана», начальником управления контроля качества Комитета финансового контроля Министерства финансов РК.

До настоящего назначения работал руководителем Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области.

8 августа 2017, 10:13
Источник, интернет-ресурс: Акмолинского областного акимата

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