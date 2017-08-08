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СМИ узнали о сдаче в аренду дома Элвиса Пресли

8 августа 2017, 10:20

Побыть в роли «короля рок-н-ролла» можно всего лишь за четыре тысячи долларов за ночь.

Дом Элвиса Пресли в Беверли Хиллз сдается в посуточную аренду. Как выяснил портал TMZ, побыть в роли «короля рок-н-ролла» можно всего лишь за четыре тысячи долларов за ночь, а забронировать дом можно минимум на пять суток с итоговой ценой в 20 тысяч долларов (один миллион двести тысяч рублей), передает Lenta.ru.

За эту сумму предлагается воспользоваться четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами с окнами от пола до потолка, большим бассейном и спа. Кроме того, в стоимость включен гостевой дом. Также сохранились и знаменитые ворота, у которых певец встречал своих поклонников в 1960-х.

28 мая принадлежавший Элвису Пресли самолет Lockheed Jetstar 1962 года выпуска был продан на аукционе в Калифорнии за 430 тысяч долларов, хотя его оценочная стоимость составляла 2-3,5 миллиона долларов.

В конце мая на торгах Julien's Auctions была продана брошь, принадлежавшая музыканту. Украшение в форме подковы с бриллиантами ушло с молотка за 205 тысяч долларов.

Фото: TMZ / HOMEAWAY

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