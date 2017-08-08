С Нацбанком online

Мобильное приложение Национального Банка «НБК Online» скачали уже более 6 тысяч пользователей, и с каждым днем их число постоянно растет.













Развивается и само приложение, у которого появляются новые разделы и все больше полезной информации. Но, прежде всего, «НБК Online» позволяет каждому пользователю в любой момент обратиться с вопросами или предложениями к регулятору и получить компетентный ответ.





Приложение «НБК Online» скачивается легко и быстро, далее нужно лишь заполнить простую форму регистрации, и вот перед вами открываются более 10-ти разделов, где можно оставить свое обращение. Это такие разделы, как: «Банкноты и монеты», «Гарантия по депозитам», «Защита прав потребителей финансовых услуг», «Золотые слитки», «Ипотечные кредиты», «Обменные операции», «Обслуживание в банках», «Платежи», «Работа банкоматов», «Трудоустройство» и т.д.





В приложении также можно прочитать самые последние новости от Нацбанка, в том числе официальные курсы валют, информационные сообщения, пресс-релизы и много другой полезной информации. Лента новостей обновляется ежедневно.





- Конечно, населению такое приложение нужно - оно позволяет всегда быть в курсе событий на рынке, также хорошо, что у потребителей есть возможность задать свои вопросы и жалобы, если права их были нарушены, и получить от Нацбанка разъяснения, - говорит Дамир Сейсебаев, директор департамента аналитики Private Asset Management. – Надеюсь, что регулятор справится с большим потоком обращений и оперативно будет предоставлять ответы на вопросы.





Отметим, что мобильное приложение «НБК Online» можно бесплатно скачать на платформах Android и IOS в магазинах App Store и Play Market на государственном и русском языках. По сути, данное приложение – это современный мессенджер, наподобие популярных сегодня Whatsapp, Viber или Telegram.





Фото: www.nbk.com















