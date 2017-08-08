Казахстанская сборная входит в тройку лидеров на международных армейских играх
8 августа 2017, 10:25
«Мастер-оружейник», «снайперский рубеж», «ключи от моря» — так метафорично и не совсем по-военному называются конкурсы, в которых бойцы участвуют всю последнюю неделю
На Юге Казахстана в городе Отар Жамбылской области завершился седьмой день армейских международных соревнований. Казахстанская сборная уверенно входит в тройку лидеров, сообщает khabar.kz.
Полина Чихичина, корреспондент:
— 9 напряженных дней, 400 участников, 18 стран мира. На поле — отличники военно-боевой подготовки. Их задача — показать лучшее время при минимуме штрафных. Глобальная же цель — поддержать дружественные отношения между странами с помощью военного искусства.
«Мастер-оружейник», «снайперский рубеж», «ключи от моря» — так метафорично и не совсем по-военному называются конкурсы, в которых бойцы участвуют всю последнюю неделю. Международные армейские игры проходят в Казахстане, России, Беларуси, Азербайджане и Китае. По итогам 7 дней на всех пяти полигонах мы — в тройке лидеров, на своей же территории по скорости и количеству очков казахстанцам равных нет.
Талгат Койбаков, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками:
— Как говорят: дома и стены помогают. Конечно, небольшое преимущество мы имеем, потому что погодные условия, наш полигон. Практически во всех номинациях, где-то 90%, команда Казахстана показала первые результаты.
Впервые игры прошли в Казахстане в прошлом году. По итогам тех игр наша команда стала второй после России, третье место досталось Китаю. Судьи отмечают: уровень подготовки стал заметно выше. Количество участников также выросло.
Лайя Перес Хосе Григорио, генерал дивизии, Венесуэла:
— Эти соревнования нас соединяют. Мы приехали издалека, из Южной Америки. И эти игры помогают нам быть вместе и жить в мире.
Из-за сорокаградусной жары выходит из строя боевая техника, соревнования приходится останавливать. Накал страстей на трибунах тем сильнее, чем ближе финиш. Уже 9 августа судьи объявят победителей.
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