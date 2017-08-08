Абдрахманов: Повестку встречи по Сирии в Астане определят в Тегеране

Переносить запланированный на конец августа очередной астанинский раунд переговоров по Сирии не планируется.

Повестка очередных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Астане, будет определена в Тегеране. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.





Ранее сообщалось, что следующая встреча пройдет в столице Казахстана до конца августа.





"По срокам (переговоров в Астане — ред.) пока изменений нет. Мы готовимся к концу августа", — сказал Абдрахманов журналистам.





Он отметил, что, как и планировалось, в эти дни в Тегеране проходит встреча экспертов стран-гарантов Астанинского процесса.





"По их итогам будет определяться повестка дня очередного раунда переговоров в Астане", — заключил министр.





В столице Казахстана Астане ранее прошло пять встреч по вопросам межсирийского урегулирования. Последняя состоялась 4-5 июля. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно документу, любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Меморандум подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.







