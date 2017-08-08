По программе рефинансирования

Г. Тайбагарова,

судья суда г. Астаны

В Казахстане приобретение жилья в кредит является основной формой решения жилищной проблемы для населения, ключевую роль в этом играют банковские структуры.

24 апреля 2015 года постановлением правления Национального Банка РК утверждена «Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов». Указанная Программа разработана во исполнение п. 87 Плана мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 11 февраля 2015 года, с учетом мер экономической политики «особого периода».

29 апреля 2015 года Национальным Банком РК банкам второго уровня направлено письмо о необходимости приостановления процедуры выселения и реализации залогового жилья заемщиков, возврата судебных исков и отзыва исполнительных листов во избежание конфликтных ситуаций и снятия социальной напряженности.

Об актуальности и совершенствовании Программы свидетельствуют внесенные постановлением правления Национального Банка от 9 сентября 2015 года, 17 марта, 16 июня, 14 сентября 2016 года, 24 февраля 2017 года изменения и дополнения.

Для использования в работе при реализации Программы 23 сентября 2015 года, 9 марта 2016 года Нацбанк направил банкам письменные рекомендации по отдельным вопросам.

По Программе рефинансированию подлежит ипотечный жилищный заем (ипотечный заем), полученный заемщиком в банке или в ипотечной организации в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, по которым залогом выступает единственное жилье или земельный участок заемщика и его супруги (супруга), залогодателя, не являющегося заемщиком. Займы рефинансируются по ставке вознаграждения не более трех процентов годовых, с конвертацией валютных займов в тенге и увеличением срока займа до 20 лет.

По указанной Программе получили поддержку заемщики, относящиеся к социально уязвимым слоям населения; заемщики, получившие ипотеку в валюте; заемщики, получившие ипотечные жилищные (ипотечные) займы в национальной валюте и имеющие просроченную задолженность по состоянию на 1 января 2015 года. Для облегчения долговой нагрузки заемщика рефинансированию подлежит остаток основного долга. Задолженность по вознаграждению, комиссиям, неустойке заемщика не включается в рефинансированную сумму.

9 сентября 2015 года в Программу внесено дополнение, по которому определение рефинансируемой суммы по займу, выданному в иностранной валюте, осуществляется банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций: по официальному курсу Нацбанка на дату рефинансирования - при отсутствии просроченной задолженности свыше 90 календарных дней по состоянию на 1 января 2015 года, по официальному курсу Нацбанка по состоянию на 18 августа 2015 года - при наличии просроченной задолженности свыше 90 дней на 1 января 2015 года.

Также в рамках Программы рефинансируются ипотечные жилищные займы, по которым имеются вступившие в законную силу судебные акты.

Определение рефинансируемой суммы осуществляется по сумме основного долга: в тенге - по судебному акту, в иностранной валюте - в эквиваленте в тенге по официальному курсу Национального банка на дату вынесения судебного акта.

В отношении заемщиков, соответствующих условиям Программы, спорных вопросов не возникает. А заемщики, которые не подпадают под условия Программы, имеют право обжаловать отказ банка в рефинансировании в специально созданной комиссии при местном исполнительном органе.

Если по дополнению, внесенному 17 марта 2016 года в пп. 11) п. 3 Программы, комиссия выносила рекомендацию, то на основании изменений, внесенных в Программу 14 сентября 2016 года, принимает решение по результатам рассмотрения жалоб заемщиков.

В суды г. Астаны поступают жалобы физических лиц на действия банка по неисполнению решения комиссии. Например, имеется решение комиссии от 13 декабря 2016 года о рефинансировании займа физического лица.

Не исполнив решения комиссии, 20 января 2017 года АО «ForteBank» обратился в Алматинский районный суд г. Астаны с иском о взыскании задолженности в размере 349 385 долларов США, при этом понес расходы по оплате государственной пошлины в размере более трех миллионов тенге. В свою очередь, физическое лицо обратилось в Есильский районный суд г. Астаны с жалобой на действия банка. Таким образом, в суд обратились и банк, и физическое лицо - каждый со своими требованиями, тогда как этот вопрос можно было разрешить во внесудебном порядке.

Суды г. Астаны максимально принимают меры для урегулирования споров между банками и заемщиками с применением примирительных процедур.

В целях разъяснительной работы в начале года проведен «круглый стол» с приглашением представителей банков, медиаторов, на котором до сведения участников доведено, что в районных судах выделены кабинеты для проведения примирительных процедур по спорам в судебном порядке и рекомендовано открытие таких кабинетов в банках для урегулирования споров во внесудебном порядке.

Так, в соответствии с пп. 4) ч. 5 ст. 177, ч. 2 ст. 180 ГПК при утверждении судом мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора в порядке медиации истцу из бюджета возвращается государственная пошлина, оплаченная при обращении в суд.

Банки как юридическое лицо при обращении в суд оплачивают госпошлину в три процента от суммы иска, зачастую размер госпошлины доходит до миллионной суммы.

Другим положительным моментом является то, что примирительные процедуры позволяют сторонам изменять одновременно предмет и основания иска, в пределах одного спора разрешить имеющиеся разногласия, поскольку целью примирения является преодоление существующего конфликта, а не разрешение только возникшего спора, который может быть частью спорной ситуации.