"100 новых лиц Казахстана": История казахстанского Билла Гейтса

Сегодня мы расскажем о простом парне из Астаны Армане Сулейменове, который стал выпускником престижного американского университета в Принстоне, работал над стартапом в Кремниевой долине, вел собственные курсы на базе Назарбаев Университета и Международного IT Университета.





Вместе с командой единомышленников Арман основал студию мобильных приложений ZeroToOneLabs.com, в портфолио которой уже несколько продуктов, включая нашумевшее приложение Kelin.





"Когда я впервые воспользовался Интернетом, мне было 15 лет. Сейчас это, конечно, очень поздно: мой младший брат, например, онлайн с четырех лет. Когда я ощутил всю глобальность и возможности Сети, мне не хотелось быть зрителем на стороне, я захотел стать полноценным участником. Тогда я купил книгу по созданию сайтов и сделал свой первый сайт. Он назывался "К знанию вместе!". Там я публиковал свои сочинения по литературе, биографии известных ученых в области химии и физики, материалы по всем предметам школьной программы. Кроме того, каждую неделю я задавал для аудитории вопрос в жанре “Что? Где? Когда?”. В школьные годы я сделал 4 популярных сайта. В их числе был сайт по подготовке к ЕНТ, "Брюс Ли: большая энциклопедия великого мастера" и энциклопедия создания и раскрутки сайта. Данные четыре ресурса в сумме содержали более 6000 документов и собирали около 300 тысяч посещений в месяц. Так школьное хобби определило мою специальность", - рассказывает Арман.





После окончания школы в 2005 году Арман принял решение поступать в казахстанский филиал МГУ им. М. В. Ломоносова — самый престижный вуз Астаны в те годы. Пройдя подготовку и успешно сдав ЕНТ, он получил приглашение в Министерство образования РК, где для лучших выпускников столичных школ проходила презентация программы «Болашак». В этот момент Арман впервые задумался о возможности получить образование за рубежом. Подойдя к организаторам и получив от них информацию, он прошел все тесты и после двух семестров в МГУ продолжил свою учебу в США.





"Совершенно искренне могу сказать, что никогда не планировал учиться за рубежом. Лишь под конец 11 класса я осознал, что вообще нужно поступать в университет", - говорит он.





"Когда я участвовал в программе «Болашак», мы не выбирали вуз, куда хотим поступить. Представители программы посылали документы в зарубежные университеты, и мы тогда ничего не знали о том, как это можно сделать самостоятельно. Так получилось, что меня приняли в университет в Огайо. Это был не совсем тот вариант, который бы меня устраивал, и по рейтингу он занимал не самое высокое место. Я уже начал задумываться о том, чтобы остаться в Казахстане, но отец посоветовал ехать. Сразу после приезда в Огайо я начал готовиться к трансферу в другой вуз. Многие друзья советовали Purdue University в штате Индиана. Сейчас, опираясь на свой опыт, я мог бы посоветовать будущим абитуриентам не плыть по течению, а брать ситуацию в свои руки. В США я впервые познакомился с кредитной системой образования, интенсивно изучал программирование, в свободное время посещал клубы тхэквондо, японского языка и предпринимательства, увлекся спортивным программированием — соревнованиями, в которых команда разработчиков за пять часов должна решить конкретные задачи".





Еще в Огайо Арман начал перенимать опыт у лучших программистов университета. Он искал себе наставников среди людей, на которых хотел ориентироваться. Арман считает, что менторы помогли ему ускорить профессиональный и творческий рост.





"Надо всегда искать себе менторов среди тех, кем бы ты хотел стать. К примеру, ты мечтаешь создать продукт с миллионами пользователей. Тогда тебе нужен человек, который уже сделал это. Многим кажется, что такие люди не будут тратить свое время, чтобы помогать какому-нибудь начинающему реализовывать себя мечтателю, но это не так. Зачастую люди, достигшие успеха, с удовольствием делятся опытом, видя в других себя в более юные годы. К примеру, на меня оказало влияние непродолжительное общение с создателем Gmail Полом Бьюкайтом. Я запомнил его фразу: «Лучше создать продукт, который сильно любят 100 человек, чем тот, к которому более или менее неравнодушны миллионы». Для того чтобы иметь возможность общаться с людьми из числа миллионеров и лидеров IT-бизнеса, я создал свой подкаст Princeton Startup TV, в рамках которого брал у них интервью. Мне удалось записать интервью с такими людьми, как основатель сайта потокового видео Twitch.tv Джастин Кан и известный венчурный капиталист Фрэнк Чен", - рассказал Арман.





В 2013 году, приобретя определенный багаж в теории и практике создания IT-стартапов, Арман вернулся на родину. Здесь он сразу начал с образовательных программ, передавая свои знания начинающим стартаперам.





На базе Назарбаев Университета Арман создал курс «Искусство стартапа: от идеи до реализации за 4 недели», в рамках которого, помимо прослушивания лекций, выпускникам нужно было самостоятельно создать готовый проект. Еще через год, уже на базе Международного IT Университета при поддержке Green Apple, он создал школу «Путь программиста», где готовил студентов к прохождению стажировки в международных компаниях Кремниевой долины.





В июне 2015 года Арман вместе со своими партнерами основал стартап-студию Zero To One Labs. Менее чем за год в портфолио компании появилось 8 продуктов.





Первый свой проект — Being Beethoven — команда Zero To One Labs разработала осенью 2014-го, еще до основания самой компании. Это приложение, основанное на книге «Daily Rituals: How Artists Work» о ежедневных привычках успешных и известных людей, позволяет пользователю встроить их ритуалы в свой ежедневный график.





Другой интересный проект — DoctorStars — аналог борьбы умов для любителей медицины и биологии, созданный по заказу компании Dream Group (входит в группу компаний RESMI). Приложение построено как игра-викторина в областях медицины, биологии, анатомии. За 3 недели после запуска пользователи ответили на 456 000 вопросов.





С 8 июня по 4 августа 2015 года команда Армана организовала летнюю стартап-школу TheSummerStartupSchool.com. В качестве задачи для участников была предложена разработка оригинального iPhone приложения — от идеи до готового продукта, который собрал бы не менее 1 000 пользователей. Из 352 заявок было отобрано 45 участников. К концу курса было создано 37 приложений.





В интервью СМИ Арман рассказал и о нашумевшем приложении Kelin.





Это анонимная социальная сеть для женщин. Первоначально приложение создавалось в рамках The Summer Startup School одной из ее участниц, студенткой Назарбаев Университета Дидарой Пернебаевой. Команда Zero To One Labs оценила идею и поддержала ее своими ресурсами, фактически создав приложение с нуля. Первоначально оно включало в себя словарь, тесты, рецепты, а также анонимный чат — «Секреты». Создатели планировали собрать в нем всю необходимую для казахстанских девушек информацию.





Приложение сразу стало лидером в казахстанском сегменте AppStore по количеству скачиваний, опередив WhatsApp, VK, Instagram, YouTube. Осенью 2015 года разработчики выпустили версию для Android, а в феврале 2016 года значительно обновили свой продукт. Сосредоточившись на самой популярной его части — форуме, — они улучшили его функционал, добавив тематические вкладки. Вскоре была отмечена новая волна скачиваний.





"Мне кажется, что общественный резонанс вокруг приложения Kelin связан с его социальной значимостью. В нашем обществе существуют табу, темы, которые женщины не могут обсудить ни с родителями, ни с друзьями. В основном это семейные и интимные проблемы, подробности личной жизни. К примеру, до сих пор среди молодых девушек остро стоит проблема незапланированной беременности. За счет анонимности пользователи приложения чувствуют себя свободными и могут рассказать о своих проблемах или попросить совета у людей, оказавшихся в схожих ситуациях", - говорит Арман.





Как уже сообщалось ранее, в Казахстане продолжается активная реализация проекта «100 новых лиц». Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания. Идейным вдохновителем проекта стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.