Пропорционально присужденным долям

Жулдыз Биманова,

судья суда г. Актобе

В судебной практике нашли широкое распространение споры, связанные с распределением обязательств супругов после расторжения брака. У многих по делу складывается неправильное мнение о том, что по обязательствам одного из супругов отвечает непосредственно тот супруг, у которого они возникли, и отвечает он по ним лишь тем имуществом, которым он владеет на праве частной собственности. Однако это не совсем так.

Обращение взыскания по обязательствам супругов регулируется положениями Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» и Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

В силу п. 1 ст. 44 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» при недостаточности личного имущества одного из супругов кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.

Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из них, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них.

Согласно п. 3 ст. 38 указанного Кодекса общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям.

Наибольшую категорию гражданских дел, связанных с распределением ответственности по обязательствам одного из супругов, составляют банковские споры. Как правило, это обязательства, вытекающие из договоров банковского займа, и, соответственно, договоров о залоге недвижимого имущества, заключенных в обеспечение исполнения обязательств.

Обращение в суд банков с требованиями о взыскании суммы задолженности с супругов, являющихся созаемщиками по договору займа, не вызывает особых затруднений и возмущений со стороны ответчиков-должников. Тогда как оформление договора займа лишь на одного из супругов в ряде случаев может повлечь возникновение спорных ситуаций, необходимость доказывания фактического использования заемных средств на общие нужды семьи.

Нормами семейного законодательства установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом (ст. 34 Кодекса «О браке (супружестве) и семье»). Однако положения о том, что такое согласие предполагается и в том случае, когда у одного из супругов возникают долговые обязательства перед третьими лицами, действующее законодательство не содержит.

Таким образом, при заключении одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим только лишь при использовании денежных средств на нужды семьи. Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на той стороне, которая претендует на распределение долга.

В силу ст. 33 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью. Несмотря на регистрацию права собственности за одним из супругов, признается наличие скрытой доли в этом имуществе второго супруга как сособственника общего имущества.

При заключении договора о залоге на недвижимое имущество супруг-залогодатель представляет в банк нотариально заверенное письменное согласие второго супруга на залог и внесудебную реализацию предмета залога.

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору банковского займа банк имеет право потребовать в судебном порядке обращения взыскания на предмет залога, где в качестве ответчика привлекается лишь супруг-залогодатель. Далее при возбуждении исполнительного производства по решению суда об обращении взыскания на предмет залога сторонами исполнительного производства в силу ст. 15 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» являются лишь: взыскатель - банк и должник - супруг-залогодатель.

Второй супруг, обладающий скрытой долей в общем имуществе, не приобретает ни статуса ответчика по гражданскому делу, ни статуса должника в исполнительном производстве, что лишает его возможности реализовать соответствующие процессуальные права. И как результат - возникает исковое требование об обжаловании уже состоявшихся торгов, обоснованное тем, что, являясь сособственником имущества, истец был лишен права оспорить результаты оценки имущества и права на самостоятельную реализацию предмета залога.

В тех случаях, когда супруги в момент реализации имущества еще состоят в браке и проживают одной семьей, недобросовестность второго супруга, осведомленного о «судьбе» общего имущества, очевидна.

Однако в случаях, когда брак между супругами на момент реализации расторгнут, и супруг-истец действительно не знал и не мог знать об обращении взыскания на общую квартиру, возникают определенные затруднения при разрешении спора, влекущие неединообразную судебную практику.