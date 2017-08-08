Признать завещание недействительным

Г. Талапова,

судья Бостандыкского районного суда г. Алматы

Несоблюдение требований к форме завещания влечет его недействительность согласно гражданскому законодательству. При этом наследник, лишенный по этому завещанию наследства, получает право наследования по закону в порядке ст. 1060 ГК РК.

Институт наследственного права регулируется действующим гражданским законодательством. Согласно ст. 1039 ГК наследование осуществляется по завещанию и (или) по закону. При этом в силу требований ч. 2 ст. 1039 ГК наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных Кодексом.

Законом предусмотрено, что гражданин может завещать все свое имущество или его часть одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству (ч. 2 ст. 1046 ГК). Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом своем имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем; наследодатель свободен отменять и изменять составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан указывать причины отмены или изменения (ч.ч. 5, 6 ст. 1046 ГК).

В юридической литературе завещание рассматривается как односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание также является единоличной сделкой, то есть оно может быть составлено только от имени одного лица (завещателя). Соответственно, завещание, составленное от имени двух лиц, может быть признано судом недействительным.

Так, истица Ш. обратилась в суд с иском о признании недействительным завещания, составленного от имени отца и бабушки. Решением суда данный иск был удовлетворен, в том числе по тем основаниям, что оспариваемое истицей завещание составлено от имени двух лиц, тогда как в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также с требованиями п. 136 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий в РК удостоверение завещаний от имени нескольких лиц не допускается.

Законодательное закрепление определения завещания нашло свое отражение в ст. 1046 Гражданского кодекса, согласно которой завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Завещание носит сугубо личный характер. Так, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1046 ГК завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.

Вместе с тем положениями действующего гражданского законодательства (ч. 1 ст. 1050 ГК) предусмотрено, что в случае, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Лицо, которое подписывает завещание за завещателя, называется рукоприкладчиком. В качестве рукоприкладчика может выступать любое лицо, которое завещатель по своему усмотрению уполномочил подписать завещание.

Как показывает судебная практика, такими лицами выступают чаще всего знакомые, друзья завещателя либо его родственники. Вместе с тем имеют место случаи, когда в качестве рукоприкладчика завещателями были привлечены совершенно посторонние лица, как правило, находившиеся в момент составления и удостоверения завещания в нотариальной конторе.

Порядок, основания перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (наследникам) по завещанию регламентированы гл. 58 Гражданского кодекса, в которой предусмотрены в том числе общие правила о форме завещания.

Так, согласно требованиям ст. 1050 Гражданского кодекса завещание должно быть совершено в письменной форме и нотариально удостоверено с указанием места, даты и времени его составления.

При этом надлежаще оформленными признаются нотариально удостоверенные завещания либо завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. По правилам ч. 1 ст. 1051 Гражданского кодекса нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано нотариусом со слов завещателя в присутствии свидетеля. При записи завещания со слов завещателя нотариусом могут быть использованы общепринятые технические средства (ноутбук, персональный компьютер и т.д.).

Для соблюдения данного требования закона завещатель должен явиться к нотариусу лично. При этом исключено совершение указанного действия другим лицом по поручению завещателя либо на основании письменного сообщения последнего. Вместе с тем в случаях невозможности личной явки завещателя в нотариальную контору (например, вследствие болезни) законом не запрещена возможность выезда нотариуса к завещателю в больницу или на дом.

Согласно положениям ч. 1 ст. 1052 Гражданского кодекса к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих больниц, санаториев, иных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами, главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом РК, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных и других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариусов и должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и заведений;

- завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Несоблюдение вышеуказанных требований к форме завещания влечет недействительность завещания, что предусмотрено положениями ч. 1 ст. 1056 ГК, согласно которой завещание, совершенное в ненадлежащей форме, ничтожно. Недействительность завещания основывается на правилах гл. 4 ГК о недействительности сделок.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 157 ГК РК при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора. Согласно же п. 7 ст. 159 Гражданского кодекса сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, что он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина, но если при жизни у гражданина не было возможности для предъявления иска, после смерти гражданина - по иску других заинтересованных лиц.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с требованиями закона (ч. 2 ст. 1056 ГК) завещание может быть признано недействительным только по решению суда. Согласно положениям действующего законодательства лицом, которое вправе оспорить завещание в судебном порядке, является лицо, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия вследствие нарушения установленного настоящим Кодексом порядка составления, подписания и удостоверения завещания.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения технического характера, допущенные при его составлении, подписании или удостоверении, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Нередко, обращаясь в суд с исками об оспаривании завещаний со ссылкой на вышеуказанные нормы закона (ст.ст. 157, 158, 159 ГК), истцы мотивируют тем, что при составлении завещания были нарушены требования к форме и содержанию завещания, в частности, требования ч. 1-1. ст. 1046 ГК, по положению которой завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Так, истцы В., обратившись в суд с иском об оспаривании завещаний, составленных от имени их отца и матери, мотивировали тем, что их родители, которым на момент подписания оспариваемых завещаний было более 80 лет, не могли в силу преклонного возраста и болезненного состояния отдавать отчет своим действиям и руководить ими, при этом относительно матери также указывали, что последняя страдала старческим слабоумием. Решением суда в удовлетворении данного иска было отказано по тем основаниям, что в нарушение требований п. 1 ст. 72, п. 1 ст. 73 Гражданского процессуального кодекса данные доводы не нашли своего подтверждения в суде, при этом судом было принято во внимание то обстоятельство, что согласно справке уполномоченного органа завещатели на диспансерном учете Центра не состояли. Суд счел доводы истцов голословными, придя к выводу о том, что преклонный возраст их родителей не может свидетельствовать о наличии оснований, предусмотренных п. 7 ст. 159 ГК.

В удовлетворении аналогичного иска А. о признании недействительным завещания судом было отказано, несмотря на то, что имела место судебная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой при составлении оспариваемого истцом завещания завещатель по своему психическому состоянию не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Вышеуказанное заключение экспертизы было оценено в качестве доказательства судом с учетом его относимости, допустимости, достоверности, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что заключение эксперта не может быть признано основанием для удовлетворения заявленных исковых требований, в том числе по тем основаниям, что решением суда, вступившим в законную силу, вынесенным ранее по другому гражданскому делу, было установлено, что выявленные у наследодателя (завещателя) психические нарушения незначительны и не лишают ее способности правильно понимать характер и значение своих действий и руководить ими, в назначении опеки над ней не нуждается.

Напротив, судом удовлетворен иск И., которая оспаривала завещание, составленное ее матерью, мотивируя тем, что ее мать на момент составления завещания страдала болезнью Паркинсона и не могла отдавать отчета своим действиям. Судом было установлено, что причиной смерти наследодателя послужило вышеназванное заболевание, поскольку из заключения посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы следовало, что при жизни мать истицы страдала психическим расстройством, имела «органические расстройства личности и поведения вследствие заболевания, повреждения или дисфункции головного мозга» с 2005 г., ввиду имеющихся у нее заболеваний: «Прогрессирующая дисциркуляторная энцефалопатия 3-й стадии», а также «Болезнь Паркинсона, кахексия», на момент составления и подписания (ее рукоприкладчиком) завещания, завещатель не могла отдавать отчет своим действиям и осознавать характер совершаемых ею действий. Судом данное заключение экспертизы было оценено в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства и принято во внимание как основание для удовлетворения иска.

В случае признания завещания недействительным наследник, который по этому завещанию был лишен наследства, получает право наследовать по закону в порядке, установленном ст. 1060 настоящего Кодекса.

В вышеуказанном примере из судебной практики рассмотрения споров, вытекающих из наследственного права, суд, признав по иску И. завещание, составленное ее матерью, недействительным, как следствие признал недействительным и свидетельство о праве на наследство, выданное наследнику на основании оспоренного истицей завещания. При этом суд удовлетворил требование истцы об определении ее доли в спорной (наследственной) квартире, поскольку суд установил, что истица является наследником первой очереди после смерти своей матери.