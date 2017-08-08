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На военной базе в Израиле разбился боевой вертолет

8 августа 2017, 11:07

Вертолет Apache разбился из-за технической неисправности.

Боевой вертолет Apache разбился во время тренировочного полета в Израиле, один пилот погиб, второй пострадал, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ВС страны, передает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел на военно-воздушной базе "Рамон" на юге Израиля. По этому делу начато расследование. До завершения расследования командование ВВС ввело запрет на полеты всех боевых вертолетов.

Как сообщают израильские СМИ, вертолет Apache разбился рядом с посадочной площадкой в понедельник вечером из-за технической неисправности.

Погибшим является 43-летний пилот резерва майор Давид Зохар (David Zohar). Пострадавшего пилота доставили в больницу, отмечает агентство.

Фото © AFP 2017 / Jack Guez

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