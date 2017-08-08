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Столичный полицейский и гражданин Франции спасли молодого человека, спрыгнувшего с моста

8 августа 2017, 11:10

Причиной попытки суицида была семейная ссора.

5 августа в 7.40 утра с моста «Рамстор», расположенного на проспекте Кабанбай-Батыра, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ДВД Астаны был замечен молодой человек, который стоит за перилами моста, и намеревается прыгнуть, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Незамедлительно на место прибыли сотрудники Дорожно-патрульной полиции. К тому времени молодой человек уже прыгнул в воду. Первым на помощь бросился лейтенант полиции ДПП МПС ДВД Астаны Азамат Балтабаев. Следом прыгнул в воду гражданин Франции Жорж Киессер. Вместе они вытащили парня из воды и оказали ему первую медицинскую помощь, затем передали прибывшим медикам скорой помощи.

Установлено, что парень, 1991 года рождения - житель Восточно-Казахстанской области. Причиной попытки совершения суицида послужила семейная ссора.

Как оказалось, гражданин Франции Жорж Киессер является старшим сержантом полиции и работает офицером по безопасности Посольства Франции.

А на счету Азамата Балтабаева это не первое спасение жизни человеку. 2 мая т.г. он в составе экипажа «Иргиз-134» заметил, что из квартиры по улице Сарайшык идет дым, о чем он незамедлительно доложил в ЦОУ ДВД. Узнав, что в квартире, расположенной на шестом этаже, находилась женщина пожилого возраста, которая самостоятельно не могла передвигаться, а в квартире, расположенной на восьмом этаже, находился мужчина, Азамат Балтабаев сам эвакуировал их на улицу.

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