Столичный полицейский и гражданин Франции спасли молодого человека, спрыгнувшего с моста

5 августа в 7.40 утра с моста «Рамстор», расположенного на проспекте Кабанбай-Батыра, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ДВД Астаны был замечен молодой человек, который стоит за перилами моста, и намеревается прыгнуть , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





Незамедлительно на место прибыли сотрудники Дорожно-патрульной полиции. К тому времени молодой человек уже прыгнул в воду. Первым на помощь бросился лейтенант полиции ДПП МПС ДВД Астаны Азамат Балтабаев. Следом прыгнул в воду гражданин Франции Жорж Киессер. Вместе они вытащили парня из воды и оказали ему первую медицинскую помощь, затем передали прибывшим медикам скорой помощи.





Установлено, что парень, 1991 года рождения - житель Восточно-Казахстанской области. Причиной попытки совершения суицида послужила семейная ссора.





Как оказалось, гражданин Франции Жорж Киессер является старшим сержантом полиции и работает офицером по безопасности Посольства Франции.





А на счету Азамата Балтабаева это не первое спасение жизни человеку. 2 мая т.г. он в составе экипажа «Иргиз-134» заметил, что из квартиры по улице Сарайшык идет дым, о чем он незамедлительно доложил в ЦОУ ДВД. Узнав, что в квартире, расположенной на шестом этаже, находилась женщина пожилого возраста, которая самостоятельно не могла передвигаться, а в квартире, расположенной на восьмом этаже, находился мужчина, Азамат Балтабаев сам эвакуировал их на улицу.