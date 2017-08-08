Пентагон разрешил военным базам США сбивать частные беспилотники

По словам экспертов, количество частных летательных аппаратов к 2021 году увеличится до 440 тысяч.

Пентагон разрешил более чем 130 американским военным базам сбивать частные и коммерческие дроны, если те создают угрозу безопасности, передает передает Life.ru





Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.





Американские чиновники всерьёз обеспокоены увеличением количества частных беспилотников, которые могут представлять опасность, находясь слишком близко к военным базам и аэропортам.





В апреле этого года из-за угрозы безопасности были запрещены полёты почти всех беспилотных самолётов на более 133 военных объектах США.





Дроны приобрели свою популярность в качестве развлечения. Большинство владельцев используют их для коммерческих целей, например, аэрофотосъёмки. Такие крупные компании как Amazon и Google Alphabet Inc используют беспилотники для доставки товаров, заказанных в Интернете.





Эмила Сидорова