Пентагон разрешил военным базам США сбивать частные беспилотники
8 августа 2017, 11:15
По словам экспертов, количество частных летательных аппаратов к 2021 году увеличится до 440 тысяч.
Пентагон разрешил более чем 130 американским военным базам сбивать частные и коммерческие дроны, если те создают угрозу безопасности, передает Life.ru.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.
Американские чиновники всерьёз обеспокоены увеличением количества частных беспилотников, которые могут представлять опасность, находясь слишком близко к военным базам и аэропортам.
В апреле этого года из-за угрозы безопасности были запрещены полёты почти всех беспилотных самолётов на более 133 военных объектах США.
Дроны приобрели свою популярность в качестве развлечения. Большинство владельцев используют их для коммерческих целей, например, аэрофотосъёмки. Такие крупные компании как Amazon и Google Alphabet Inc используют беспилотники для доставки товаров, заказанных в Интернете.
Эмила Сидорова
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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