Определить процессуальный статус

Бейсембай Сарсенов,

судья Акмолинского областного суда

При рассмотрении уголовных дел крайне важным является правильное определение статуса потерпевших. Лица, не признанные потерпевшими в ходе досудебного рассмотрения и в связи с этим не имевшие возможности использовать свои права, должны быть признаны судом таковыми в установленном законом порядке.

В ст. 71 УПК используется общее понятие «потерпевший», которым в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.

Лицо признается потерпевшим после вынесения соответствующего постановления органом, ведущим уголовный процесс. Если после признания лица потерпевшим будет установлено отсутствие оснований для его пребывания в этом положении, орган, ведущий уголовный процесс, вправе своим постановлением прекратить участие лица в деле в качестве потерпевшего.

Действующим уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен широкий спектр прав потерпевших:

- возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением;

- возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в предварительном следствии и в суде, включая расходы на представителя.

Потерпевший вправе предъявить иск о возмещении не только имущественного ущерба, но также и морального вреда. Потерпевший вправе заявить гражданский иск как в уголовном процессе, так и в порядке гражданского судопроизводства. Важное преимущество этой процедуры состоит в том, что вопрос возмещения ущерба и вреда потерпевшему рассматривается в одном производстве.

Кроме того, потерпевший наделен правом быть осведомленным о предъявленном обвиняемому обвинении, на дачу показаний, представление доказательств, обеспечение бесплатной помощью переводчика, также правом на принятие в отношении него мер безопасности, в том числе в отношении его семьи, заявлять ходатайства, отводы, иметь представителя, поддерживать либо отказаться от обвинения, примириться, знакомиться с процессуальными документами, получать их копии, принимать участие в суде, выступать в прениях, подавать жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс, а также судебные акты и защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону.

Как предусмотрено ст. 80 УПК, в случаях, когда потерпевшими признаны несовершеннолетние либо лица по своему физическому или психическому состоянию лишенные возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, то к обязательному участию в деле привлекаются как законные представители, так и представители. В качестве представителя допускается адвокат, избранный потерпевшим либо его законным представителем. Если ими не приглашен адвокат, то он назначается постановлением органа, ведущего уголовный процесс.

Лишение или ограничение прав потерпевшего может признаваться существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора, если оно помешало суду всесторонне разобрать дело и повлияло на постановление законного и обоснованного приговора.

Согласно ч. 3 ст. 71 УПК, полномочия тех лиц, которые незаконно были допущены к участию в деле в качестве потерпевших, должны быть прекращены соответствующим постановлением суда в связи с отсутствием основания для его пребывания в этом положении. Указанные вопросы должны быть разрешены судом в подготовительной части главного судебного разбирательства. Также при активности сторон и поступлении ходатайства от участников процесса об исключении статуса потерпевшего лица, который был признан таковым постановлением органа, ведущего уголовный процесс, в досудебной стадии, суд, согласно ч. 1 ст. 321 УПК, вправе провести предварительное слушание и разрешить поступившее ходатайство.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 УПК потерпевшим в уголовном процессе признается только то лицо, в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.

При признании потерпевшим в постановлении в качестве обоснования орган, ведущий уголовный процесс, обязан указать, какой вид ущерба либо вреда причинен лицу, который на этом основании признается потерпевшим. Тогда как, согласно ч. 1 ст. 78 УПК, в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Одним из главных принципов уголовного судопроизводства является обеспечение гласности судебного разбирательства, предусмотренное ст. 29 УПК.

Ограничение гласности допускается лишь тогда, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, членов их семей или близких родственников.

Указанная норма закона соответствует п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, ратифицированного Казахстаном 28 ноября 2005 года, согласно которому все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Процедура защиты потерпевших требует особой защиты личных данных потерпевшего, непредставление информации о них третьим лицам, фотографии, других подробностей, позволяющих идентифицировать потерпевшего, его адрес.

Проведение закрытого заседания обусловлено обеспечением безопасности участников судебного разбирательства согласно ст. 7 Закона «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 5 июля 2000 года. Поскольку дела, связанные сексуальными действиями, в большей степени касаются сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, сопряжены с совершением преступлений против половой неприкосновенности, связаны с преступлениями против интересов несовершеннолетних, то эти дела, согласно ст. 29 УПК, рассматриваются в закрытом судебном разбирательстве. При рассмотрении указанных категорий дел органы досудебного расследования и суды должны соблюдать конфиденциальность.

Относительно вопроса об обеспечении потерпевших защитниками следует отметить, что проблема оказания потерпевшим в уголовном процессе юридической помощи в настоящее время является актуальной.

Согласно ст. 76 УПК, участие защитника является обязательным в отношении определенной категории потерпевших:

- для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- лиц, не владеющих языком судопроизводства;

- лиц, по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Также к обязательному участию в процессе привлекаются законные представители потерпевших. Адвокат допускается в указанных случаях в качестве представителя потерпевшего. Адвокат избирается потерпевшим либо его законным представителем. В случае, если адвокат не приглашен самим потерпевшим или его законным представителем, его участие обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путем вынесения постановления, обязательного для профессиональной организации адвокатов или ее структурного подразделения.

Участие законных представителей потерпевших и их адвокатов способствует более активной позиции потерпевших и полной реализации предусмотренных законом прав.

Между тем, исходя из положений ч. 7 ст. 23 УПК РК, предусматривающей принцип равноправия сторон, участвующих в уголовном процессе, и наделение их в соответствии с Конституцией РК и Уголовно-процессуальным кодексом равных возможностей в отстаивании своей позиции, полагаем, что наравне с подсудимыми в отношении потерпевших законодателем также должно быть предусмотрено участие защитника в случае заявления потерпевшими такого ходатайства, в том числе обеспечиваемого органом, ведущим уголовный процесс, через профессиональную организацию адвокатов или ее структурных подразделений.

В ч. 4 ст. 76 УПК указано, что представитель не вправе совершать какие-либо действия вопреки интересам представляемого участника процесса.

Потерпевшие согласно ст. 71 УПК не только наделены правами, но также на них возложены обязанности: являться по вызову в орган, ведущий уголовный процесс, правдиво сообщать все известные по делу обстоятельства, отвечать на поставленные вопросы, не разглашать сведений об обстоятельствах, известных ему по делу, соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Важным фактором при рассмотрении указанных дел является вопрос о возмещении ущерба. Согласно ч.ч. 4, 5 ст. 71 УПК РК, потерпевшему разъясняется право на предъявление гражданского иска в уголовном процессе и обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в уголовном процессе, включая расходы на представителя, по правилам, установленным настоящим Кодексом.

Иск потерпевшего о возмещении ему морального вреда рассматривается в уголовном процессе. Если такой иск им не предъявлялся либо оставлен без рассмотрения, то потерпевший вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

Возмещение ущерба является одной из форм правовой защиты потерпевших. Однако не всегда удается исполнить приговор суда в части взыскания ущерба, что связано с рядом обстоятельств.

Судебная практика показывает, что в основном потерпевшими заявляются гражданские иски о возмещении морального вреда, которые судами удовлетворяются на основании требований ст.ст. 951 ч. 2, 952 ч. 2 ГК. Суды правильно указывают на нарушение личных неимущественных прав и благ, нравственные или физические страдания потерпевших, которые они пережили в результате совершенного преступления. Решение о полном или частичном удовлетворении иска принимается судом, исходя из доказанности характера и размера причиненного вреда, обстоятельств, при которых он был причинен.