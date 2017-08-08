В Казахстане снизился общий уровень безработицы
8 августа 2017, 11:20
Наблюдается рост численности занятых на 0,8%, в том числе численность наемных работников возросла на 1,5%.
Согласно официальным статистическим данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий уровень безработицы снизился 5,1% до 4,9 %. Об этом сказал вице-министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на заседании правительства о ходе реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы за 7 месяцев 2017 года, передает BNews.kz.
"Проводимые правительством мероприятия по развитию экономики также обеспечивают развитие стабильности рынка труда. Согласно официальным статистическим данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий уровень безработицы снизился с 5,1 до 4, 9 %. В свою очередь наблюдается рост численности занятых на 0,8%, в том числе численность наемных работников возросла на 1,5%", - сказал Биржан Нурымбетов.
Он отметил, что согласно официальным данным местных МИО, в первом полугодии в стране создано 170 тыс 206 новых рабочих мест.
"При этом по сравнению с другими регионами темпы создания рабочих мест в ЗКО, Мангистауской, Алматинской областях остается низкой, из указанных созданных рабочих мест 69,5% - постоянные рабочие места. Вместе с тем в Жамбылской, Костанайской, Карагандинской областях доля постоянных созданных мест не достигает и 50%", - добавил Нурымбетов.
Фото: ktk.kz.
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