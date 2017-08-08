Правительство РК в текущем году значительно расширило меры поддержки бизнеса

Сегодня на заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о ходе реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

Тимур Сулейменов доложил, что в 2017 году на реализацию программы «ДКБ 2020» из республиканского бюджета выделено 49,1 млрд тенге, из которых 30 млрд тенге через трансферты общего характера.

По итогам прошлого года участниками Единой программы выплачено налогов на сумму 182,8 млрд тенге, совокупный выпуск продукции составил 2,6 трлн тенге, сохранено и создано 47,5 тыс. рабочих мест.

Он отметил, что по состоянию на 1 июля за счет субсидирования ставки вознаграждения 1 024 предпринимателей смогли улучшить условия финансирования своих проектов. Сумма удешевленных кредитов составила 90,1 млрд тенге. Общий объем выданных субсидий составил 17,5 млрд тенге.

505 предпринимателей смогли получить гарантии по кредитам на сумму 17,1 млрд тенге. Общий размер гарантий составил 6,8 млрд тенге.

Подведена недостающая инфраструктура к 25 проектам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 15 млрд тенге.

Для реализации новых бизнес-инициатив выдано 114 государственных грантов на сумму 221,4 млн тенге.

К получению финансовой поддержки в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах допускаются проекты предпринимателей, способных обеспечить увеличение выплаты налогов, выпуска продукции и количества рабочих мест на 10% по истечении 2 лет со дня получения господдержки.