Доклад Первого вице-министра национальной экономики Даленова Р.Е. на пресс-конференции

(г. Астана, 2 августа 2017 года)

«Индустриализация и экономический рост» является важным направленим Плана Нации. Половина «100 конкретных шагов» приходится на данное направление.

За Министерством нацэкономики закреплены 4 хороших шага. 3 касаются налоговой и таможенной политики и 1 -антимонопольной работы.

Я расскажу о ходе их реализации, а именно почему они важны, что будет сделано и какой будет эффект.

По налогово-бюджетной сфере предусмотрено три шага: оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур, совершенствование механизмов взимания косвенных налогов и оптимизация действующих налоговых режимов.

I. Почему они важны?

Оптимальные налоговая и таможенная политики важны для качественного экономического роста и для инвестиционной привлекательности страны. Налоги платят предприятия, предприниматели, граждане.

Достаточно сказать, что в Казахстане налоговые платежи формируют порядка 64% всех доходов государства, таможенные сборы - чуть больше 10%. То есть в совокупности - это почти 3/4 всех поступлений в госбюджет.

Плательщиками корпоративного подоходного налога в стране являются порядка 336 тыс. компаний. Индивидуальный подоходный налог взимается с 2,5 млн. работающих граждан. НДС платят свыше 72 тыс. юридических и физических лиц. Земельный налог и налог на имущество затрагивает 3,4 млн. и 3,6 млн. субъектов соответственно, из которых подавляющее большинство - это физические лица. Транспортный налог ежегодно уплачивают 2 млн. 258 тыс. граждан и 72 тыс. компаний. Кроме того, существует множество различных сборов, плат и пошлин, которые платятся в бюджет населением и бизнесом.

В год таможенную границу пересекают 330 тыс. автомашин, почти 3 тыс. ж/д составов.

В этой связи созданию эффективных налоговой и таможенной политик, отвечающих всем современным требованиям, в Плане Нации уделено очень важное место.

II. Что делается в данном направлении?

По Шагу 37 «Оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур». Разработаны проекты новых Налогового и Таможенного кодексов.

Сегодня, кто хочет открыть своё дело, не должен путаться, как платить налоги. Это должно делаться легко и просто. Поэтому мы планируем изменить идеологию, внедрить стимулирование и упростить администрирование.

Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Такой принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры.

Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция.

По стимулированию подготовлены следующие поправки.

В недропользовании будут простимулированы инвестиции в геологоразведку. По низкорентабельным месторождениям упрощается механизм получения сниженных ставок налога на добычу. Также планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения.

Для стимулирования кредитования предлагается не облагать подоходным налогом условные (воздушные) доходы от продажи проблемных активов банков.

В части модернизации льгот предлагается повысить их эффективность путем точечных изменений. Это касается раздельного учета доходов в СЭЗах, имущественным налогам, социальному налогу и по режиму экстерриториальности.

Отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями.

Также будет сильно упрощено администрирование.

Администрирование не должно строиться на ошибках. Нужно помогать платить налоги. Часть проверок нужно отдавать в аутсорсинг, пусть бизнес проверяет бизнес. Оставшиеся налоговые проверки станут трёхвекторными.

Добросовестную часть не нужно проверять. Среднюю часть - проверять лишь выборочно и помогать платить налоги. А «красная» зона должна подвергаться контролю. Нужно установить чёткие правила, кто куда относится. И бизнесмен будет стремиться быть в «зеленой» зоне. Сдаёт электронные фактуры, платит налоги не ниже отраслевой нагрузки, прозрачен в своей деятельности - добро пожаловать в «зеленую» зону.

Также в новом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит, предусматривается внедрение налоговых кредитов.

Разработан также проект нового Таможенного кодекса. Ключевой новеллой стал новый подход к таможенному регулированию.

Во-первых, устанавливается приоритет электроники перед бумагой. Теперь участники ВЭД дистанционно смогут подать декларацию через информационную систему таможенных органов без необходимости прикладывать подтверждающие документы.

Во-вторых, вводится возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров автоматически информационными системами таможенных органов.

В-третьих, заложена основа для использования механизма «единого окна», т.е. документы, необходимые для совершения таможенных операций, могут не представляться таможенному органу, если сведения о таких документах могут быть получены таможенными органами из используемых ими информационных систем.

Кроме того, теперь все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам, а по некоторым категориям товаров - до шести месяцев.

Далее, расширены возможности выпуска товаров до подачи декларации. Этим более упрощенным механизмом смогут воспользоваться инвесторы, которые завозят товары в рамках реализации инвестпроектов. Также данная норма распространяется теперь и на свободные склады, СЭЗы, таможенные процедуры переработки.

Кроме того, участники ВЭД смогут воспользоваться новым способом уплаты таможенных платежей путем внесения авансовых платежей. Декларант сможет уплатить всю причитающуюся сумму платежей без разбивки на пошлины, сборы и налоги, а система таможенных органов сама их распределит по видам платежей. Это уменьшает риск возникновения задолженности или ошибочной уплаты.

По 44 шагу «Совершенствование механизмов взимания косвенных налогов, включая рассмотрение вопроса введения налога с продаж вместо НДС».

В мире существует две системы: НДС и налог с оборота (продаж). В Казахстане действует НДС. В США, Канаде - налог с продаж. Если представить всю цепочку производителей, посредников, то НДС-ом облагается по чуть-чуть каждое звено.

При налоге с продаж облагается налогом только последняя стадия в рознице, когда товар попадает потребителю.

У обоих налогов есть недостатки. НДС больше отвлекает оборотных средств у экономики. НДС требует тщательного контроля и есть проблемы с его возвратом из бюджета.

НСП значительно увеличивает нагрузку на малый бизнес, т.к. облагается конечная торговая цепочка - а это и есть малый и средний бизнес. Кроме того при импорте потери от уклонения будут выше, т.к. налог с продаж берётся не при таможенном оформлении, а после продажи внутри страны.

В итоге предложено введение НсП нецелесообразным.

При этом продолжена работа над совершенствованием механизмов взимания НДС.

В части косвенных налогов будет введён контрольный счёт НДС на добровольной основе. Налогоплательщик, который хочет иметь ускоренный возврат из бюджета, может открыть специальные банковские счета для НД. В нем будет видна вся цепочка уплаты НДС. Таким образом, исключается мошенничество, контроль будет мгновенным, а возврат из бюджета - быстрым.

Шаг 45 «Оптимизация действующий налоговых режимов с обязательным ведением налогового учёта доходов и расходов».

В Казахстане малый бизнес может выбрать несколько способов платить налоги. Это общеустановленный, подобно компаниям. Патент - когда раз в полугодие платится 2% от оборота. В рамках проекта нового Налогового кодекса предлагается снизить налоговую ставку с 2 до 1%, начиная с 2018 года.

Если обороты большие, то малый бизнес может выбрать режим «упрощенная декларация» - когда раз в полугодие платится 3% с оборота. Она заменяет 2 налога (подоходный и социальный налоги). В проекте налогового кодекса ограничения по обороту и численности уравнять что для юр.лиц что для индивидуальных предпринимателей (оборот 100 млн, численность 30 человек) Это улучшение для индивидуальных предпринимателей.

Малому бизнесу будет предложен новый режим фиксированного вычета. Он выгоден тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Для таких предпринимателей облагать обороты невыгодно. Поэтому налоговой базой будет разница между доходами и расходами.

Крестьяне и фермеры получат право становиться плательщиками НДС, не теряя своего льготного режима. Им также станет разрешено заниматься прочими видами деятельности, и они от этого также не теряют льготный режим. Не будет ограничения входить в кооперативы, быть учредителями в нескольких сельхозпроизводителях и т.д.

III. Какой эффект будет от этих шагов?

С принятием нового Налогового кодекса упростятся налоговые проверки. Налогоплательщики будут чётко знать, что делать, чтобы их меньше проверяли.

Для малого и среднего бизнеса сократится срок исковой давности с 5 до 3 лет.

Изменится идеология администрирования, будет внедрён принцип презумпции невиновности налогоплательщика, что позволит по-другому рассматривать налоговые споры.

Будут систематизированы налоговые льготы. Малый бизнес получит дополнительный выгодный налоговый режим. Также будут реализованы системные меры для эффективного недропользования и геологоразведки.

НДС из бюджета будет возвращаться быстрее.

И наконец, шаг 53 «Изменение концепции работы антимонопольной службы и её приведение в соответствие со стандартами ОЭСР» касается работы антимонопольных органов.

Задачей антимонопольной службы является контроль за соблюдением «правил игры» на товарных рынках. Чтобы отдельные недобросоветные его участники не использовали своё монопольное положение, не входили между собой в ценовые сговоры, не проявляли недобросовестной конкуренции.

На любой товар, при наличии жалоб на высокие цены, антимонопольная служба может проверить на предмет обоснованности цены.

Сегодня в большинстве развитых стран мира действует принцип свободного установления цен в условиях рыночного хозяйства, а антимонопольные органы применяют инструменты антимонопольного регулирования, которые направлены на борьбу с первопричинами роста цен в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Поэтому 53 шагом было предусмотрено приведение работы антимонопольных органов РК в соответствие со стандартами ОЭСР.

Что уже сделано?

Во-первых, мы перешли от реагирования постфактум на профилактику нарушений. Например, если раньше антимонопольный орган сразу выходил на расследование, то теперь сначала направляется уведомление и субъект самостоятельно устраняет нарушение.

Во-вторых, до принятия решения госоргана субъект может обратиться в согласительную комиссию (7 экспертов, из них 5 независимых).

В-третьих, внедрено понятие картель как вид антиконкурентного нарушения, которое является наиболее злостным нарушением, цель которого, в том числе, ценовые сговоры. Введены признаки (например, одновременный рост цен у всех - установлены цены и надбавки, разделен рынок по территориальному принципу или объему продажи/покупки товаров или ассортименту товаров; либо сокращено или прекращено производство товаров). Например, недавно в июле завершился судебный процесс в пользу антимонопольного органа. Был доказан картель на рынке лекарственных средств. Это 3 крупные компании, занимающиеся транспортировкой и хранением лекарств. Взыскано (административный штраф и монопольный доход) порядка полмиллиарда тенге в доход государства.

Всего в целом с начала года проведено 52 расследования, доказано 23 случая нарушения антимонопольного законодательства (в т.ч. связанные с ростом цен доказаны 5 нарушений) и взыскано в бюджет 0,439 млрд.тенге.

Также антимонопольный орган получил право контролировать другие государственные органы, чтобы они не принимали решения, приказы, которые ограничивают конкуренцию.

В свою очередь, была снижена нагрузка на бизнес, на доминантов - например, ранее был перечень доминантов, они сдавали отчетность и по некоторым услугам требовались согласования. Теперь этого нет. Это сокращение издержек бизнеса, устраняется барьер для инвестиционных решений.

Но при этом антимонопольный контроль сохраняется в виде реагирования на жалобы в соответствии с международной практикой.