Бакытжан Сагинтаев сделал замечание вице-министру сельского хозяйства

Глава Кабмина не дал Кайрату Айтуганову уйти без ответа на дополнительные вопросы по докладу.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сделал замечание первому вице-министру сельского хозяйства РК Кайрату Айтуганову.





Айтуганов выступил с докладом на заседании правительства во вторник и начал было идти к своему месту за общим столом, когда Сагинтаев решил задать ему уточняющий вопрос касательно выступления.





"Освоение средств АКК по программе продуктивной занятости, пятый слайд. Всего в пяти области более 60%, остальные ниже. В чем вопрос? Кайрат Капарович, я Вам задаю вопрос, а вы по залу гуляете", — сказал Сагинтаев Айтуганову.





"У нас освоение идет по…", — начал было вице-министр.





"Ну, теперь сидя отвечайте, что встали?" — отрезал премьер.





"Я спрашиваю, в чем причина, только в пяти областях более 60%. Начиная от Жамбылской — 47 %, и заканчивая Мангистау — ноль. В чем причина? Вы разбирались?", — продолжил Сагинтаев.





"В Мангистау нет филиалов "Аграрной кредитной корпорации" (КазАгро – прим.ред.), они кредитуются в Атырау, поэтому мы этот вопрос рассматриваем и работаем тесно с акиматами областей", — ответил вице-министр.





"Может легче было откомандировать людей туда из Астаны, чем с Мангистау гонять всех в Атырау. Это же просто невозможно. Как-то нерационально распределяете людей. Остальные?" − спросил премьер.





"По востоку были проблемы по освоению, на сегодня мы поменяли директора и замдиректора, там именно с нашей стороны менеджмент плохо работал. Мы их уволили и поставили новый менеджмент. По Акмолинской области проблем, думаю, не будет. В Северном Казахстане мы тоже приняли решение, там новый директор работает", — ответил Айтуганов.





"То есть ваши кадры подобраны не те, которые готовы сегодня исполнять обязанности в том объеме, который мы от них требуем? Это плохо, что кого попало берете на работу", — резюмировал Сагинтаев.







