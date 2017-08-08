Пилот Тоты Амирова о вертолете в свадебном кортеже: За понты нет наказания
8 августа 2017, 11:58
Если честно заработал, то как распоряжаться деньгами - это воля каждого.
Руководитель управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации МИР РК, первая женщина-пилот Казахстана Тоты Амирова на своей страничке в Facebook прокомментировала историю с вертолетом, который сопровождал свадебный кортеж в ЮКО, передает Zakon.kz.
"Много возмущений недавно было насчет летевшего вертолета над трассой. Вертолет может летать достаточно низко до 10 метров над препятствиями, если это не населенный пункт и не горная местность. Создает шум и отвлекает, согласна, но за это не наказывают. За понты тоже нет наказания. Если честно заработал, то как распоряжаться деньгами - это воля каждого", - считает она.
По ее словам, во многих странах мира есть "воздушные услуги" на вертолетах.
"И нам тоже надо развивать, особенно в туристической отрасли. В Нью-Йорке и Дубае за 150 долларов могут покатать над небоскребами. Если соблюдены все правила безопасности полетов, если техника исправна и летчики имеют все допуски, то почему бы не предоставлять такие услуги", - сказала Тоты Амирова.
Напомним, в Сеть попало видео, на котором свадебный кортеж на трассе "Шымкент-Ташкент", сопровождал вертолет. Позже стало известно, что полицейские ЮКО привлекли трех водителей автомашин марки Bentley и Toyota Land Cruiser к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по ст.614 КоАП РК - «Создание препятствий для движения транспортных средств».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872074-6da70fbd5650cc26f181d0d9725b1c1a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...