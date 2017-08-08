Пилот Тоты Амирова о вертолете в свадебном кортеже: За понты нет наказания

Руководитель управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации МИР РК, п ервая женщина-пилот Казахстана Тоты Амирова на своей страничке в Facebook прокомментировала историю с вертолетом, который сопровождал свадебный кортеж в ЮКО, передает передает Zakon.kz



"Много возмущений недавно было насчет летевшего вертолета над трассой. Вертолет может летать достаточно низко до 10 метров над препятствиями, если это не населенный пункт и не горная местность. Создает шум и отвлекает, согласна, но за это не наказывают. За понты тоже нет наказания. Если честно заработал, то как распоряжаться деньгами - это воля каждого", - считает она.





По ее словам, во многих странах мира есть "воздушные услуги" на вертолетах.





"И нам тоже надо развивать, особенно в туристической отрасли. В Нью-Йорке и Дубае за 150 долларов могут покатать над небоскребами. Если соблюдены все правила безопасности полетов, если техника исправна и летчики имеют все допуски, то почему бы не предоставлять такие услуги", - сказала Тоты Амирова.



