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В Китае шесть человек погибли, 20 пропали без вести из-за схода селя

8 августа 2017, 12:19

По данным властей, дожди не прекращаются в нескольких районах провинции уже более 2 недель.

Продолжающиеся дожди в ряде районов китайской провинции Сычуань в центральной части страны привели к наводнениям и сходу селей, в результате чего во вторник погибли шесть человек, четверо пострадали, еще 20 пропали без вести, передает РИА Новости.

Крупный селевой поток сошел на несколько жилых домов во вторник около 05.00 (12.00 мск) в населенном пункте Цяовочжэнь уезда Пугэ в Ляншань-Ийском автономном округе, сообщили власти провинции на своей странице в соцсети Weibo.

По данным властей, дожди не прекращаются в нескольких районах провинции уже более 2 недель.

Анна Раткогло
Фото © AP Photo / Ng Han Guan

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