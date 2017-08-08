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Тенге ослабел по итогам утренней сессии KASE

8 августа 2017, 12:30

Объем торгов составил 33 950 тыс. долларов.

Курс национальной валюты составил 332,04 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает Zakon.kz.

По итогам предыдущей утренней сессии 7 августа стоимость одного доллара составляла 331,55 тенге, в дневной сессии стоимость инвалюты составила 331,75 тенге.

Объем торгов составил 33 950 тыс. долларов. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Фото: kursiv.kz.

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