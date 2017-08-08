Тенге ослабел по итогам утренней сессии KASE
8 августа 2017, 12:30
Объем торгов составил 33 950 тыс. долларов.
Курс национальной валюты составил 332,04 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает Zakon.kz.
По итогам предыдущей утренней сессии 7 августа стоимость одного доллара составляла 331,55 тенге, в дневной сессии стоимость инвалюты составила 331,75 тенге.
Объем торгов составил 33 950 тыс. долларов. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
Фото: kursiv.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872077-7139b992bb3a292411d757d7c8bee093
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...