Абрамович и Жукова — есть что делить. Сколько получит при разводе экс-супруга?
8 августа 2017, 12:37
Сколько же могла получить отступных от Романа Абрамовича Дарья Жукова? Ответ на этот вопрос, скорее всего, скрывается в брачном контракте между бывшими мужем и женой.
В понедельник стало известно, что Роман Абрамович и Дарья Жукова спустя десять лет после заключения брака развелись. В России о разрыве первым сообщил паблик Super, пишет Life.ru.
После десяти лет совместной жизни мы приняли нелёгкое решение расстаться, но остаёмся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнёрами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, — говорится в совместном заявлении Абрамовича и Жуковой.
Впервые о том, что брак Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой был официально оформлен, стало известно из публикации WSJ Magazine, которому Жукова рассказала в начале 2015 года, что они с Абрамовичем женаты уже несколько лет. Она не уточняла, где был зарегистрирован их брак.
Поэтому трудно предположить, что будет, если между экс-супругами, например, возникнет имущественный конфликт, в рамках какой юрисдикции он может разрешиться. Впрочем, скорее всего, бизнесмен, для которого этот брак был третьим по счёту, оформил его с помощью брачного контракта.
— Состоятельные пары обычно всегда заключают брачный контракт, — пояснил Лайфу адвокат Евгений Корчаго. — В нём прописываются мельчайшие подробности раздела имущества в случае развода. И это самый правильный способ поведения — составить договор и затем выполнять условия этого договора. Все баталии в судах вне зависимости от того, в чью пользу будет решение, обычно приносят неудовлетворение как одной, так и другой стороне. Дело в том, что мало получить решение суда, его ещё надо исполнить.
Именно поэтому заключение брачного договора стало нормой для многих российских семей, совсем не таких высокопоставленных, как Абрамович. Кстати, в случае с разводом этой пары можно сказать, что вряд ли у них могли бы быть большие споры.
— Дарья Жукова — третья жена Абрамовича. К моменту вступления в брак он уже состоялся как бизнесмен, а всё, что заработано до брака, в любом случае является только его имуществом, — поясняет Евгений Корчаго. — Делится только совместно нажитое. Но думаю, что конфликтов тут быть не должно, потому что все имущественные вопросы прописаны в брачном контракте.
По мнению партнёра Paragon Advice Group Александра Захарова, отступные для экс-супруги которые могли быть прописаны в брачном контракте Абрамовича, — Жуковой — незначительные, ведь всё своё состояние Абрамович заработал ещё до заключения этого брака.
— Может быть, и меньше 10%, ведь он заработал всё до неё, — сказал Александр Захаров.
По его словам, компенсация должна покрывать привычное содержание супруги и совместных детей, плюс, скорее всего, Жукова получила контроль в своих проектах.
— Если у них был брачный договор, то Жукова может рассчитывать на то имущество, которое остаётся за ней по брачному контракту и на 50% совместно нажитого имущества непоименованного в нём, — сказала Лайфу партнёр, адвокат, адвокатское бюро DS Law Ирина Медведская.
Источник в столичных адвокатских кругах предположил в беседе с Лайфом, что для Романа Абрамовича при составлении контракта могла быть ориентиром сумма отступных, которую он выплатил второй жене при разводе, т.е. больше $300 млн.
Отметим, что расставание со второй женой Ириной в 2007 году могло стоить владельцу ФК "Челси" гораздо больше, чем $300 млн, о которых сообщалось в прессе. Российский олигарх занимал 16-е место в списке самых богатых людей мира (по версии журнала Forbes) на момент развода. И его супруга могла претендовать на половину состояния, оцениваемого в $18,7 млрд. Вместо этого она получила упомянутую сумму, составляющую менее двух процентов от состояния экс-супруга.
С учётом недвижимости в Лондоне, которую также получила вторая жена, некоторые британские СМИ оценивают отступные Абрамовича для неё в $1 млрд. Учитывая, что есть такой прецедент, можно предположить, что стороны вполне могли ориентироваться на подобные цифры, заключая брачный контракт.
Добавим, что с первой женой — Ольгой Лысовой — Абрамович расстался после трёх лет брака, заключённого в 1987 году.
Состояние Абрамовича за год выросло на $700 млн
Согласно текущему рейтингу индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Романа Абрамовича оценивается в $11,4 млрд, он занимает 120-ю строчку рейтинга. За год состояние бизнесмена увеличилось на $709 млн (+6.6%). Среди российских бизнесменов он занимает девятое место в рейтинге.
Абрамович контролирует 30,76% в горно-металлургической компании "Евраз", выручка которой составила $7,7 млрд в 2016 году, а прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) $1,5 млрд. Ещё Абрамовичу принадлежат 6,29% в "Норильском никеле", выручка которого за 2016 год по МСФО составила $8,3 млрд, а EBITDA $3,9 млрд. Выручка футбольного клуба "Челси" за 2016 финансовый год составила около $400 млн.
У бизнесмена есть моторная яхта Eclipse, стоимость которой оценивается в $500 млн, самолёт Boeing-767 стоимостью $74 млн, по данным на 2016 год, недвижимость в Великобритании, Франции и США. В 2008 году на аукционе Сотбис бизнесмен купил картину "Триптих", 1976, Фрэнсиса Бэкона за $86,3 млн. В том же году он приобрёл картину Люсьена Фрейда "Спящая соцработница" (известна также, как "Социальный смотритель спит", 1995) на нью-йоркском аукционе "Кристис" за $33,6 млн.
В числе российских активов, по данным базы СПАРК, Роман Абрамович владеет компанией-регистратором Р.О.С.Т., которая ведёт реестры владельцев ценных бумаг разных акционерных компаний. Выручка Р.О.С.Т. в 2016 и 2015 году превышала один млрд руб. В собственности бизнесмена есть ещё ООО-шки, которые занимаются инвестициями — "ОРТ -КБ" и "Миллхаус эстейт".
Прибыль активов Дарьи Жуковой на порядки скромнее
Дарье Жуковой, по данным СПАРК, принадлежат две компании, зарегистрированные на Крымском валу в здании музея современного искусства "Гараж".
Первая — ООО "Джиси компани", которая занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. По данным за 2015 год, выручка компании составила 68,3 млн рублей. При этом себестоимость проданных товаров и услуг превысила 73 млн рублей. В результате прибыль от продажи оказалась со знаком минус. Компания понесла убытки почти в 5,5 млн рублей. Учитывая "прочие расходы", чистый убыток оказался 7,5 млн. Для сравнения, в 2014 году фирма чувствовала себя вполне успешно. Выручка составила 49,8 млн рублей, а прибыль от продажи 12,2 млн. Чистая прибыль компании составила 10,4 млн.
У второй фирмы — ООО "Тиллидж" — дела идут успешнее. Сфера деятельности компании формулируется как розничная торговля книгами в специализированных магазинах. В 2015 году выручка от продажи составила 30,8 млн. Себестоимость проданных товаров — 15,6 млн, прибыль от продажи — три млн, а чистая прибыль — 1,6 млн рублей.
Автор: Нина Важдаева
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
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