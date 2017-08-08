Абрамович и Жукова — есть что делить. Сколько получит при разводе экс-супруга?

В понедельник стало известно, что Роман Абрамович и Дарья Жукова спустя десять лет после заключения брака развелись. В России о разрыве первым сообщил паблик Super,

Впервые о том, что брак Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой был официально оформлен, стало известно из публикации WSJ Magazine, которому Жукова рассказала в начале 2015 года, что они с Абрамовичем женаты уже несколько лет. Она не уточняла, где был зарегистрирован их брак.

Поэтому трудно предположить, что будет, если между экс-супругами, например, возникнет имущественный конфликт, в рамках какой юрисдикции он может разрешиться. Впрочем, скорее всего, бизнесмен, для которого этот брак был третьим по счёту, оформил его с помощью брачного контракта.

— Состоятельные пары обычно всегда заключают брачный контракт, — пояснил Лайфу адвокат Евгений Корчаго. — В нём прописываются мельчайшие подробности раздела имущества в случае развода. И это самый правильный способ поведения — составить договор и затем выполнять условия этого договора. Все баталии в судах вне зависимости от того, в чью пользу будет решение, обычно приносят неудовлетворение как одной, так и другой стороне. Дело в том, что мало получить решение суда, его ещё надо исполнить.





Именно поэтому заключение брачного договора стало нормой для многих российских семей, совсем не таких высокопоставленных, как Абрамович. Кстати, в случае с разводом этой пары можно сказать, что вряд ли у них могли бы быть большие споры.





— Дарья Жукова — третья жена Абрамовича. К моменту вступления в брак он уже состоялся как бизнесмен, а всё, что заработано до брака, в любом случае является только его имуществом, — поясняет Евгений Корчаго. — Делится только совместно нажитое. Но думаю, что конфликтов тут быть не должно, потому что все имущественные вопросы прописаны в брачном контракте.





По мнению партнёра Paragon Advice Group Александра Захарова, отступные для экс-супруги которые могли быть прописаны в брачном контракте Абрамовича, — Жуковой — незначительные, ведь всё своё состояние Абрамович заработал ещё до заключения этого брака.





— Может быть, и меньше 10%, ведь он заработал всё до неё, — сказал Александр Захаров.





По его словам, компенсация должна покрывать привычное содержание супруги и совместных детей, плюс, скорее всего, Жукова получила контроль в своих проектах.





— Если у них был брачный договор, то Жукова может рассчитывать на то имущество, которое остаётся за ней по брачному контракту и на 50% совместно нажитого имущества непоименованного в нём, — сказала Лайфу партнёр, адвокат, адвокатское бюро DS Law Ирина Медведская.



