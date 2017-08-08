Определены учебные центры для краткосрочных курсов

В текущем году планируется организовать обучение 200 человек на базе учебных центров.

По государственной программе «Разитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» в Алматинской области с апреля текущего года на краткосрочное обучение направлено 4275 безработных граждан. Завершили учебу 1730 человек, из них 741 трудоустроено, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





По информации областного управления координации занятости и социальных программ, в настоящее время с участием Палаты предпринимателей внедряется система организации краткосрочных курсов для безработных граждан на базе учебных центров при предприятиях.





Для этих целей отобраны 5 учебных центров: по г. Талдыкорган 3 учебных центра – АО «ТАТЭК», ТОО «Кайнар АКБ», ИП «Байтурганова», в г. Капшагай – ТОО «КНАУФ Гипс Капшагай» и ТОО «Байсерке Агро» в Талгарском районе по специальностям – электромонтер, электрослесарь, аккумуляторщик, техник искусственного осеменения КРС, нэйл стилист, визажист, парикмахер.





В текущем году планируется организовать обучение 200 человек на базе этих учебных центров. На данный момент центрами занятости населения на местах уточняется потребность обучения кадров по выше перечисленным специальностям у работодателей.



