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Определены учебные центры для краткосрочных курсов

8 августа 2017, 12:42

В текущем году планируется организовать обучение 200 человек на базе учебных центров.

По государственной программе «Разитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» в Алматинской области с апреля текущего года на краткосрочное обучение направлено 4275 безработных граждан. Завершили учебу 1730 человек, из них 741 трудоустроено, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, в настоящее время с участием Палаты предпринимателей внедряется система организации краткосрочных курсов для безработных граждан на базе учебных центров при предприятиях.

Для этих целей отобраны 5 учебных центров: по г. Талдыкорган 3 учебных центра – АО «ТАТЭК», ТОО «Кайнар АКБ», ИП «Байтурганова», в г. Капшагай – ТОО «КНАУФ Гипс Капшагай» и ТОО «Байсерке Агро» в Талгарском районе по специальностям – электромонтер, электрослесарь, аккумуляторщик, техник искусственного осеменения КРС, нэйл стилист, визажист, парикмахер.

В текущем году планируется организовать обучение 200 человек на базе этих учебных центров. На данный момент центрами занятости населения на местах уточняется потребность обучения кадров по выше перечисленным специальностям у работодателей.

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

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