Вылетевшему из Астаны самолету SCAT пришлось вернуться обратно
8 августа 2017, 12:46
Причиной возвращения стала неустойчивая работа высотной системы.
Самолет авиакомпании SCAT, вылетевший по направлению Астана- Алматы, был вынужден вернуться обратно в столицу из-за технических неисправностей, передает Казинформ.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причина - неустойчивая работа высотной системы.
"Рейс DV 704, сообщением Астана - Алматы, вылетел по расписанию. На эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы. Соблюдая установленные нормы безопасности, командир экипажа принял решение вернуться в порт вылета", - говорится в информации авиакомпании SCAT.
В пресс-службе рассказали, что для выполнения рейса было задействовано резервное воздушное судно, на данный момент пассажиры уже вылетели на нем в Алматы.
Фото: inform.kz.
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