Вылетевшему из Астаны самолету SCAT пришлось вернуться обратно

Самолет авиакомпании SCAT, вылетевший по направлению Астана- Алматы, был вынужден вернуться обратно в столицу из-за технических неисправностей, передает передает Казинформ





Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причина - неустойчивая работа высотной системы.





"Рейс DV 704, сообщением Астана - Алматы, вылетел по расписанию. На эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы. Соблюдая установленные нормы безопасности, командир экипажа принял решение вернуться в порт вылета", - говорится в информации авиакомпании SCAT.





В пресс-службе рассказали, что для выполнения рейса было задействовано резервное воздушное судно, на данный момент пассажиры уже вылетели на нем в Алматы.



