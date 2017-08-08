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В США создали 12-тонного боевого робота

8 августа 2017, 12:46

Он будет представлять США на дуэли подобных машин, говорится в описании ролика на YouTube.

Компания MegaBots впервые показала гигантского боевого робота Eagle Prime, передает Lenta.ru.

Для управления роботом необходимы сразу два пилота, которые располагаются в кабине.

Создатели рассказывают, что его вес превышает 12 тонн, а высота — около пяти метров.

Eagle Prime оснащен V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил. Из вооружения Eagle Prime имеет огромную клешню и пушку.

Первая дуэль между представителями Америки и Японии должна состояться в августе. Eagle Prime также сразится с китайским роботом Monkey King, однако даже примерная дата встречи еще не объявлена.


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