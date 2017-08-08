Инвестдоход Нацфонда РК за первое полугодие составил 2,4 млрд долларов

По предварительным данным, инвестиционный доход Национального фонда РК за первое полугодие 2017 года составил 2,4 млрд. долларов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Отмечается, что согласно действующим правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда, базовой валютой для целей оценки доходности управления его активами является доллар США. По результатам управления за 1 квартал 2017 года образовался инвестиционный доход, рассчитанный в базовой валюте, который составил 1,3 млрд. долларов США.

«Указанный в публикации инвестиционный убыток в размере 784 млрд. тенге является нереализованными убытком за первый квартал 2017 года в результате переоценки валютных активов фонда в тенге. Укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США с 333.29 (по состоянию на 31.12.2016 года) до 314.79 (по состоянию на 31.03.2017 года) способствовало возникновению отрицательной курсовой разницы при расчете совокупного дохода (убытка), образовавшегося из-за изменения стоимости валютных активов фонда выраженной в тенге за отчетный период», - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденной в конце 2016 года Концепцией формирования и использования средств Нацфонда одним из принципов формирования и использования средств является обязательность опубликования Министерством финансов утвержденных показателей фонда, отчетов о его формировании и использовании его средств, а также отчетов об их инвестиционном управлении с указанием результатов по доходности за последние 5 и 10 лет и с начала управления.