При поддержке Правительства РК в текущем году создано 517 кооперативов с охватом более 53,5 тысяч ЛПХ

Сегодня на заседании Правительства РК, под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, заслушан отчет первого вице-министра сельского хозяйства РК Кайрата Айтуганова о ходе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Кайрат Айтуганов доложил, что в текущем году на реализацию соответствующей Программы предусмотрены средства:

27,1 млрд тенге - бюджетный кредит на микрокредитование;

2,8 млрд тенге - гарантирование микрокредитов;

418 млн тенге - субсидирование операционных расходов МФО.

Кроме того, уставной капитал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» пополнен на 25,4 млрд тенге для микрокредитования сельхозкооперации.

На 1 августа 2017 года из предусмотренных по Программе 27,1 млрд тенге освоено 11,7 млрд тенге (43%). Выдано 2 602 микрокредита, в т. ч. 1 213 микрокредита кооперативам по заготовке молока и на создание семейных МТФ на сумму 5,1 млрд тенге; 647 микрокредитов кооперативам на создание откормочных площадок на сумму 1,8 млрд тенге; 742 микрокредита по другим направлениям на сумму 4,8 млрд тенге.

Благодаря этим мерам было создано 6 384 рабочих мест, зарегистрировано 4 083 новых ИП, профинансировано 4 254 стартап-проектов.

Также за счет средств, выделенных на пополнение уставного капитала фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдано 3 704 микрокредита, в том числе 1 454 микрокредита кооперативам по заготовке молока и на создание семейных МТФ на сумму 4,6 млрд тенге; 2 171 микрокредитов кооперативам по производству и заготовке мяса и создание откормочных площадок на сумму 6,5 млрд тенге; 79 микрокредитов кооперативам по заготовке плодоовощей и производству меда, мяса птицы и козьего молока на сумму 3,1 млрд тенге. Освоение составило 14,1 млрд тенге или 56%.

В целом в рамках проводимой работы было создано 517 кооперативов с охватом более 53,5 тысяч ЛПХ, в том числе 173 кооператива по заготовке молока, 281 кооператив по производству и заготовке мяса, 41 по заготовке плодоовощей, 22 по заготовки шерсти, верблюжьего молока, производству мяса птицы, меда, интенсивному садоводству и товарному рыбоводству, а также созданы 1 835 семейных откорм площадок на 30 573 голов крупного рогатого скота.