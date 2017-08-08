С 1 августа изменился Акт оказанных услуг по госзакупкам

Уважаемые участники госзакупок!

Напоминаем, что приказом Министра финансов РК от 15 июня 2017 года № 384 внесены изменения и дополнения Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, о чем ранее сообщалось в ИС «Параграф».

Обращаем Ваше внимание на то, что в форме «Акта оказанных услуг» в новой редакции изложена таблица «Информация по договору».

Таким образом, с 1 августа 2017 года форма «Акта оказанных услуг» применяется в следующем виде:

Приложение 22-3

к Правилам осуществления

государственных закупок

Акт оказанных услуг

№ _______ Номер документа* «____» ______________ 20 ___ г. дата составления* (фиксируется дата и время направления акта поставщиком)

Настоящий акт составлен в том, что _____________________________________________________ (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным

(наименование Поставщика*)

соглашением) __________________________ от «____» ___________________ 20 __ года № __________

(наименование договора (дополнительного соглашения), дата и номер*)

в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а ___________________________________________________________________ (Заказчик),

(наименование Заказчика*)

в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения об оказанной услуге** № Место оказания услуги Наименование услуги Единица измерения Количество Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС Сумма, в тенге 1 2 4 5 6 7 1 …

Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет**_______________________________________ тенге, в том числе НДС/без НДС,

(цифрами, прописью)

Наименование Поставщика* ИИН/БИН* ИИК/БИК* Банк** Юридический адрес** Представители поставщика** Утверждаю** Ф.И.О., должность подпись Ф.И.О, должность подпись 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информация по договору 1 Общие сведения Общая стоимость Договора* Сумма авансовых платежей*** Сумма оплаты с начала действия Договора*** Ранее заактированные суммы*** Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков оказания услуг или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств*** Количество просроченных дней*** 1 2 3 4 5 6 2 Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика*** 3 Фактически оказанные по данному акту услуги (наименование услуг в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения услуг при их наличии) Наименование услуги* Дата/ период оказания услуг* Единица измерения* Количество* Цена за единицу, тенге* сумма, в тенге* Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)**** 1 2 3 4 5 6 7 1 4 Сумма, требуемая к перечислению Поставщику***

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика* ИИН/ БИН* ИИК/ БИК* Банк* Юридический адрес*** Представители заказчика* Утверждаю (руководитель организации)* Ответственные за принятие услуги Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика) Ф. И. О. подпись Ф. И. О. подпись Ф.И.О. подпись 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Примечание:

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;

** заполняется поставщиком;

*** заполняется заказчиком;

**** заполняется заказчиком в случае наличия отчета о научных

исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах;

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

БИК - банковский идентификационный код;

ИИК - индивидуальный идентификационный код;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество.