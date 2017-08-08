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С 1 августа изменился Акт оказанных услуг по госзакупкам

Уважаемые участники госзакупок!

Напоминаем, что приказом Министра финансов РК от 15 июня 2017 года № 384 внесены изменения и дополнения Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, о чем ранее сообщалось в ИС «Параграф».

Обращаем Ваше внимание на то, что в форме «Акта оказанных услуг» в новой редакции изложена таблица «Информация по договору».

Таким образом, с 1 августа 2017 года форма «Акта оказанных услуг» применяется в следующем виде:

Приложение 22-3

к Правилам осуществления

государственных закупок

Акт оказанных услуг

№ _______

Номер документа*

«____» ______________ 20 ___ г.

дата составления* (фиксируется дата и время направления акта поставщиком)

Настоящий акт составлен в том, что _____________________________________________________ (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным

(наименование Поставщика*)

соглашением) __________________________ от «____» ___________________ 20 __ года № __________

(наименование договора (дополнительного соглашения), дата и номер*)

в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а ___________________________________________________________________ (Заказчик),

(наименование Заказчика*)

в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения об оказанной услуге**

Место оказания услуги

Наименование услуги

Единица измерения

Количество

Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС

Сумма, в тенге

1

2

4

5

6

7

1

Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет**_______________________________________ тенге, в том числе НДС/без НДС,

(цифрами, прописью)

Наименование Поставщика*

ИИН/БИН*

ИИК/БИК*

Банк**

Юридический адрес**

Представители поставщика**

Утверждаю**

Ф.И.О., должность

подпись

Ф.И.О, должность

подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Информация по договору

1

Общие сведения

Общая стоимость Договора*

Сумма авансовых платежей***

Сумма оплаты с начала действия Договора***

Ранее заактированные суммы***

Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков оказания услуг или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств***

Количество просроченных дней***

1

2

3

4

5

6

2

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика***

3

Фактически оказанные по данному акту услуги (наименование услуг в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения услуг при их наличии)

Наименование услуги*

Дата/

период оказания услуг*

Единица измерения*

Количество*

Цена за единицу, тенге*

сумма, в тенге*

Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)****

1

2

3

4

5

6

7

1

4

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику***

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика*

ИИН/ БИН*

ИИК/ БИК*

Банк*

Юридический адрес***

Представители заказчика*

Утверждаю (руководитель организации)*

Ответственные за принятие услуги

Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика)

Ф. И. О.

подпись

Ф. И. О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примечание:

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;

** заполняется поставщиком;

*** заполняется заказчиком;

**** заполняется заказчиком в случае наличия отчета о научных

исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах;

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

БИК - банковский идентификационный код;

ИИК - индивидуальный идентификационный код;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество.


8 августа 2017, 12:50
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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