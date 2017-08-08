С 1 августа изменился Акт оказанных услуг по госзакупкам
Уважаемые участники госзакупок!
Напоминаем, что приказом Министра финансов РК от 15 июня 2017 года № 384 внесены изменения и дополнения Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, о чем ранее сообщалось в ИС «Параграф».
Обращаем Ваше внимание на то, что в форме «Акта оказанных услуг» в новой редакции изложена таблица «Информация по договору».
Таким образом, с 1 августа 2017 года форма «Акта оказанных услуг» применяется в следующем виде:
к Правилам осуществления
государственных закупок
Акт оказанных услуг
|
№ _______
Номер документа*
|
«____» ______________ 20 ___ г.
дата составления* (фиксируется дата и время направления акта поставщиком)
Настоящий акт составлен в том, что _____________________________________________________ (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным
(наименование Поставщика*)
соглашением) __________________________ от «____» ___________________ 20 __ года № __________
(наименование договора (дополнительного соглашения), дата и номер*)
в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а ___________________________________________________________________ (Заказчик),
(наименование Заказчика*)
в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:
|
Сведения об оказанной услуге**
|
№
|
Место оказания услуги
|
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС
|
Сумма, в тенге
|
1
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
…
Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет**_______________________________________ тенге, в том числе НДС/без НДС,
(цифрами, прописью)
|
Наименование Поставщика*
|
ИИН/БИН*
|
ИИК/БИК*
|
Банк**
|
Юридический адрес**
|
Представители поставщика**
|
Утверждаю**
|
Ф.И.О., должность
|
подпись
|
Ф.И.О, должность
|
подпись
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Информация по договору
|
1
|
Общие сведения
|
Общая стоимость Договора*
|
Сумма авансовых платежей***
|
Сумма оплаты с начала действия Договора***
|
Ранее заактированные суммы***
|
Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков оказания услуг или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств***
|
Количество просроченных дней***
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2
|
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика***
|
3
|
Фактически оказанные по данному акту услуги (наименование услуг в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения услуг при их наличии)
|
Наименование услуги*
|
Дата/
период оказания услуг*
|
Единица измерения*
|
Количество*
|
Цена за единицу, тенге*
|
сумма, в тенге*
|
Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)****
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
|
4
|
Сумма, требуемая к перечислению Поставщику***
Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)
|
Наименование заказчика*
|
ИИН/ БИН*
|
ИИК/ БИК*
|
Банк*
|
Юридический адрес***
|
Представители заказчика*
|
Утверждаю (руководитель организации)*
|
Ответственные за принятие услуги
|
Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика)
|
Ф. И. О.
|
подпись
|
Ф. И. О.
|
подпись
|
Ф.И.О.
|
подпись
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** заполняется заказчиком в случае наличия отчета о научных
исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах;
Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.
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