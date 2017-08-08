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Конфискованные автомобили Тулешова выставили на аукцион

8 августа 2017, 13:09

Приговором суда в ноябре 2016 года у Тохтара Тулешова конфисковали 26 автомобилей.

Имущество "Пивного короля" Тохтара Тулешова, осужденного за попытку госпереворота, начали выставлять на торги, пишет Motor.kz.

Напомним, приговором суда в ноябре 2016 года у Тохтара Тулешова конфисковали 26 автомобилей. Однако, часть из них уже передана на баланс государственных учреждений, в основном большие черные внедорожники Chevrolet Tahoe/Suburban и автомобили Toyota. Обычно, через специальную площадку конфискованные автомобили передают на баланс государственных и юридических лиц. В случае если из госучреждений или юридических лиц никто не заинтересовался данными автомобилями, их предлагают всем желающим - весь "неликвид" попал на торги.

На сайте Электронной торговой площадки появилось четыре таких автомобиля: Rolls-Royce Phantom 2005 года с российскими номерами, Bentley Continental GT 2006 года выпуска, бордовый GMC Yukon XL Denali, а также Mitsubishi GTO 1992 года.

Продать в Казахстане 12-летний Phantom с российской регистрацией шансы не велики, тем не менее его оценили в 40 150 000 тенге. Более того аукцион состоится методом повышения цен.


Стартовая цена на Bentley Continental GT 2006 года тоже высоковата - 13 703 000 тенге. На рынке такие автомобили стоят 10-11 млн. Еще не понятно в каком состоянии конфискованное купе.

Оценочная стоимость внедорожника 2006 GMC Yukon XL Denali - 6 527 000 тенге. И вряд ли бы он попал на торги, если бы не любимый многими американцами цвет "бургунди".


Ну а желтый GTO с правым рулем и шильдиками Ferrari стартует от 1 083 000 тенге.


Торги по этим лотам состоятся уже сегодня, 8 августа, на веб-портале государственного имущества.

Фото: Motor.kz.

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