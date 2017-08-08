Конфискованные автомобили Тулешова выставили на аукцион
8 августа 2017, 13:09
Приговором суда в ноябре 2016 года у Тохтара Тулешова конфисковали 26 автомобилей.
Имущество "Пивного короля" Тохтара Тулешова, осужденного за попытку госпереворота, начали выставлять на торги, пишет Motor.kz.
Напомним, приговором суда в ноябре 2016 года у Тохтара Тулешова конфисковали 26 автомобилей. Однако, часть из них уже передана на баланс государственных учреждений, в основном большие черные внедорожники Chevrolet Tahoe/Suburban и автомобили Toyota. Обычно, через специальную площадку конфискованные автомобили передают на баланс государственных и юридических лиц. В случае если из госучреждений или юридических лиц никто не заинтересовался данными автомобилями, их предлагают всем желающим - весь "неликвид" попал на торги.
На сайте Электронной торговой площадки появилось четыре таких автомобиля: Rolls-Royce Phantom 2005 года с российскими номерами, Bentley Continental GT 2006 года выпуска, бордовый GMC Yukon XL Denali, а также Mitsubishi GTO 1992 года.
Продать в Казахстане 12-летний Phantom с российской регистрацией шансы не велики, тем не менее его оценили в 40 150 000 тенге. Более того аукцион состоится методом повышения цен.
Стартовая цена на Bentley Continental GT 2006 года тоже высоковата - 13 703 000 тенге. На рынке такие автомобили стоят 10-11 млн. Еще не понятно в каком состоянии конфискованное купе.
Оценочная стоимость внедорожника 2006 GMC Yukon XL Denali - 6 527 000 тенге. И вряд ли бы он попал на торги, если бы не любимый многими американцами цвет "бургунди".
Ну а желтый GTO с правым рулем и шильдиками Ferrari стартует от 1 083 000 тенге.
Торги по этим лотам состоятся уже сегодня, 8 августа, на веб-портале государственного имущества.
Фото: Motor.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872089-08462a617aa2e3c940fd9e4ec0a2d70c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...