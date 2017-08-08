В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 557 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила предоставления органами государственных доходов сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, судебным исполнителям.

Судебные исполнители направляют запросы в органы государственных доходов о получении сведений о налогоплательщике (налоговом агенте):

при исполнении исполнительных документов с санкции суда;

по исполнительным документам, выписанным на основании вступивших в законную силу судебных актов, без санкции суда.

К запросу судебный исполнитель прикладывает копию исполнительного документа:

1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов;

2) судебные приказы, выдаваемые в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов о принудительном исполнении на территории Республики Казахстан решений международных, иностранных судов и арбитражей;

4) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении арбитражных решений;

5) определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения иска;

6) постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

7) постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

8) постановление прокурора о принудительном исполнении его требований;

9) постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции;

10) постановление судебного исполнителя о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий;

11) постановление частного судебного исполнителя об утверждении сумм оплаты его деятельности;

12) предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания;

13) исполнительная надпись;

14) постановление суда о наложении ареста на имущество, вынесенное по уголовному делу.

Сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну по исполнительным документам, за исключением выданных на основании вступивших в законную силу судебных актов, предоставляются с санкции суда, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Запрос судебных исполнителей подлежит исполнению органами государственных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан не более чем в трехдневный срок.

Запрос подписывается государственным судебным исполнителем или руководителем территориального отдела - старшим судебным исполнителем, частным судебным исполнителем.

Ответ на запрос подписывается первым руководителем уполномоченных органов или лицом, его замещающим, в территориальных органах - руководителем или лицом, его замещающим.

Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящих Правил, осуществляется на бумажном носителе с грифом «Для служебного пользования» либо в электронном формате по защищенным каналам связи.

Совместный приказ вступает в силу со дня подписания его последним из руководителей государственного органа.