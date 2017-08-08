Исследование: глобальное потепление приведет к 2100 году к затоплению 1,9 млн домов в США

Около 1,9 млн домов в США будут затоплены в случае, если уровень Мирового океана поднимется на 2 метра к 2100 году и потери тогда могут достичь $882 млрд., передает передает ТАСС





С таким прогнозом выступили эксперты агентства Zillow Research, занимающиеся анализом ситуации на рынке недвижимости. Они использовали данные Национального управления по проблемам океанов и атмосферы и пришли к выводу, что в наибольшей степени от глобального потепления климата пострадают штаты восточного побережья США и в особенности штат Флорида.





По их оценкам, там будут затоплены 943 тыс. 411 домов общей стоимостью $413 млрд. В Форт-Лодердейл, по прогнозу, под водой окажутся 38 тыс. домов, в Майами-Бич - 37 тыс. 500. Значительные потери грозят штату Нью-Джерси - там под угрозой затопления оказались 190 тыс. 429 домов, в Южной Каролине - почти 84 тыс., а в Северной Каролине - 57 тыс.





В штате Нью-Йорк в результате подъема уровня океана под водой могут оказаться 96 тыс. 708 домов, и власти штата уже начали принимать меры для защиты угрожаемых районов: в нынешнем году на восточном берегу Манхэттена начнутся работы по укреплению берега. Там будет построено гидротехническое сооружение, получившее название Big U - бетонная дамба высотой 3 м и протяженностью около 3 км.





"Манхэттен не будет затронут угрозой подтопления еще очень долго, - отметил в этой связи представитель некоммерческой организации Climate Central Бенджамин Страусс. "На этой небольшой территории сконцентрированы столь значительные материальные ресурсы, что можно быть уверенным в том, что будут привлечены очень серьезные инвестиции для их защиты", - добавил он.





Что же касается южной части Флориды, отметил Бенджамин Страус, то такие меры защиты там окажутся бесполезными, поскольку берега полуострова сложены из пористых пород. "Построить защитную стену, опирающуюся на пласты, напоминающие пористую губку, не получится", - отметил он, не исключив, что со временем район Майами может превратиться в небольшой архипелаг.



