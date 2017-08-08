Ж.Туймебаев: Необходимо широко проинформировать население о проекте «Өрлеу»

В этом году на реализацию в Южно-Казахстанской области проекта «Өрлеу» выделено 7,3 млрд. тенге. На эти средства планируется оказать денежную помощь 126 тыс. гражданам и обеспечить работой 27,3 тыс. человек. На сегодняшний день во всех городах и районах области 1630 семей получили обусловленную денежную помощь на сумму 445,0 млн. тенге, 95,2% трудоспособных граждан охвачены мерами содействия занятости. Об этом на прошедшем совещании под председательством акима области Ж.Туймебаева сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев.









С 1 января 2018 года вместо трех видов социальных выплат будет внедрена адресная социальная помощь нового формата. Суть заключается в том, что безусловная помощь будет предоставляться тем гражданам, которые действительно нуждаются или оказались в трудной жизненной ситуации, и не могут по объективным причинам (возраст, состояние здоровья, инвалидность и иная социальная уязвимость) выйти из неё. Отметим, что проект «Өрлеу» предусматривает выплату обусловленной денежной помощи семьям с трудоспособными членами со среднедушевым доходом ниже 60 % от прожиточного минимума при условии участия их в активных мерах содействия занятости.





«В 2015 году проект «Орлеу» в пилотном режиме был внедрен в 4 регионах области в г.Арыс в Тюлькубасском, Сарыагашском и Толебийском районах. Обусловленная денежная помощь была оказана 139 семьям на сумму 23,0 млн. тенге. 167 трудоспособных граждан охвачены мерами содействия занятости. В 2016 году проект «Орлеу» внедрен во всех регионах области, 1630 семей получили обусловленную денежную помощь на сумму 445,0 млн. тенге», - сказал М.Отаршиев.





В целях демонстрации преимуществ проекта «Орлеу» населения, в области приоритет представляется единовременным выплатам обусловленной денежной помощи. Единовременно полученная сумма в основном направлена на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности. Среди участников проекта 454 получателя единовременной обусловленной денежной помощи, открыли собственное дело и зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей. Заслушав доклад, глава региона поручил усилить работы по агитации и пропаганде проекта «Өрлеу» среди населения.









«В ходе недавнего визита, министр труда и социальной защиты населения страны Тамара Дуйсенова положительно оценила проводимую работу по реализации в регионе проекта «Өрлеу». Для реализации данного пилотного проекта, акимам районов и городов и руководителям соответствующих отделов нужно активизировать свою работу в этом направлении. Самое главное, необходимо предоставить реальную помощь гражданам, нуждающимся в помощи и широко проинформировать население о проекте «Өрлеу», - отметил Ж. Туймебаев.





Стоит отметить, в результате реализации проекта «Орлеу» численность получателей пособий на детей до 18 лет уменьшилась на 7,8% и составила 59,0 тыс. семей, а доходы получателей обусловленной денежной помощи выросли в 3,3 раза.



