Назначен председатель Комитета фармации МЗ РК
Приказом министра здравоохранения РК Е. Биртанова Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году - Казахский фармацевтический институт, в 2014 году - Международную академию бизнеса. По специальности - врач, провизор, магистр делового администрирования.
Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.
В 2004-2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова.
В 2005-2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011-2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.
В 2014-2015 гг. работала главным инспектором в Управлении Делами Президента РК. Начиная с 2015 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК
Имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.
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