В рамках повышения трудовой мобильности 59 тысяч семей из южных областей смогут переехать в северные регионы страны до 2022 года

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК рассказал о мерах по повышению трудовой мобильности граждан в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Он отметил, что на 2017 год на направление «трудовая мобильность» в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства предусмотрено 710 млн тенге. Эти деньги охватывают переселение 288 семей, потому что в настоящее время действует квота для внутреннего переселения. Указанная сумма включает в себя материальную помощь на переезд и субсидии на возмещение расходов на аренду жилья в течение 12 месяцев, которые для каждой семьи составляют от 34 до 68 тыс. тенге в зависимости от населенного пункта и количества членов семьи.

«Мы провели анализ и выяснили, что сегодня демографическая ситуация в северных регионах складывается таким образом, что в ближайшие пять лет численность экономически активного населения в них уменьшиться на 167 тысяч человек. Поэтому мы должны поддерживать инициативу людей, желающих переехать в северные регионы. Мы сегодня предлагаем дополнительные инструменты к тем субсидиям, которые уже предусмотрены и прорабатываем вопросы по финансированию», - сказал вице-министр.

Он подчеркнул, что если подготовленные предложения будут поддержаны, то с 2018 по 2022 год будет оказана помощь в переезде около 59 тысячам семей из южных регионов.