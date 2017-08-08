Правительство РК продолжит работу по расширению доступа граждан к микрокредитованию в рамках Программы развития продуктивной занятости

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства рассказал о мерах по увеличению доступа граждан к микрокредитованию в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Он отметил, что на сегодняшний день, людей, желающих получить микрокредит по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства больше, чем предусмотренных на это средств.

Вместе с тем МТСЗН РК уже проводит работу по увеличению охвата граждан, желающих получить микрокредиты.

«Во-первых, мы с финансовыми институтами договорились, что по средствам программы продуктивной занятости мы не будем увлекаться кредитованием сельхозкооперативов, а переместим акцент на людей, которые являются безработными и самозанятыми, которым будет достаточно не 18 млн микрокредита, а 2 или 3 млн. Это позволит нам увеличить число участников Программы.

Во-вторых, у нас в течение 5,5 лет реализовывалась «Дорожная карта занятости 2020», по ней мы также выдавали микрокредиты. За 5,5 лет 99 млрд тенге было выдано в виде микрокредитов и эти деньги сейчас понемногу возвращаются. Сегодня в Фонде поддержки сельского хозяйства есть средства, которые досрочно вернули заемщики, но срок их возврата в местный бюджет еще не наступил», - пояснил Б. Нурымбетов.

Он добавил, что была достигнута договоренность о направлении Фондом поддержки сельского хозяйства около трех млрд тенге на кредитование участников Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«Мы необходимые поправки в Программу внесли. Соответственно, в дальнейшем мы этот механизм наработаем, и это будет дополнительный источник средств для микрокредитования наших участников», - подчеркнул Б. Нурымбетов.