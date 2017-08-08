В Индии чету полицейских уволили за фейковое покорение Эвереста
8 августа 2017, 13:52
В прошлом году супруги на специальной пресс-конференции объявили, что стали первой индийской супружеской парой, покорившей наивысшую точку Земли.
Полиция индийского города Пуна уволила со службы супружескую чету, которая обманным путем получила сертификат покорителей Эвереста, сообщил РИА Новости представитель городской полиции Сахебрао Патил.
"В субботу, 5 августа, оба — Динеш Ратход и Таракешвари Ратход — были уволены с полицейской службы. Они предоставили ложную информацию правительству Непала, как и полиции Махараштры, что они достигли вершины Эвереста. Они получили сертификат от правительства Непала, а также не явились на службу по возвращению", — заявил Патил.
По его словам, полиция провела внутреннее расследование в отношении Динеша Ратход и его супруги.
"Мы пришли к заключению на основании документов, что они предоставили ложную информацию властям, и приняли решение уволить их", — добавил он.
История супругов Динеш и Таракешвари Ратход, которые служили в полиции Пуны, привлекла внимание общественности летом прошлого года. Супруги на специальной пресс-конференции объявили, что стали первой индийской супружеской парой, покорившей наивысшую точку Земли.
Однако местные альпинисты пожаловались в полицию и сообщили, что заявленное достижение является фиктивным, поскольку представленные ими фотографии с вершины горы имели признаки обработки в фоторедакторе.
В итоге в конце августа 2016 года власти Непала после проверки установили, что покорения вершины действительно не было, лишили супругов удостоверяющего сертификата и запретили им в течение 10 лет заниматься альпинизмом в стране. В ноябре чета Ратход была временно отстранена от службы для проведения расследования и принятия решения о соответствующей мере наказания.
Фото © Flickr / Michael Foley
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