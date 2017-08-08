В Индии чету полицейских уволили за фейковое покорение Эвереста

"В субботу, 5 августа, оба — Динеш Ратход и Таракешвари Ратход — были уволены с полицейской службы. Они предоставили ложную информацию правительству Непала, как и полиции Махараштры, что они достигли вершины Эвереста. Они получили сертификат от правительства Непала, а также не явились на службу по возвращению", — заявил Патил.





По его словам, полиция провела внутреннее расследование в отношении Динеша Ратход и его супруги.





"Мы пришли к заключению на основании документов, что они предоставили ложную информацию властям, и приняли решение уволить их", — добавил он.





История супругов Динеш и Таракешвари Ратход, которые служили в полиции Пуны, привлекла внимание общественности летом прошлого года. Супруги на специальной пресс-конференции объявили, что стали первой индийской супружеской парой, покорившей наивысшую точку Земли.





Однако местные альпинисты пожаловались в полицию и сообщили, что заявленное достижение является фиктивным, поскольку представленные ими фотографии с вершины горы имели признаки обработки в фоторедакторе.





В итоге в конце августа 2016 года власти Непала после проверки установили, что покорения вершины действительно не было, лишили супругов удостоверяющего сертификата и запретили им в течение 10 лет заниматься альпинизмом в стране. В ноябре чета Ратход была временно отстранена от службы для проведения расследования и принятия решения о соответствующей мере наказания.



