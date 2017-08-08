Немец с костюмом и ноутбуком каждый день добирается до работы вплавь
8 августа 2017, 13:59
40-летний житель Мюнхена Дэвид Бенджамин устал от общественного транспорта и нашел ему прекрасную замену.
Вот уже два года он добирается до работы вплавь по реке Изар, которая протекает рядом с его домом, передает Вести.ru.
Свой костюм и ноутбук мужчина складывает в специальную водонепроницаемую сумку, сообщает Metro.
Бенджамин говорит, что плавание избавило его от нервов и хлопот.
Путь немца до работы составляет всего два километра вниз по течению, а сумка, с которой он плывет, служит Дэвиду матрасом, когда он устает.
Каждое утро житель Мюнхена спускается к реке и плывет на работу. Доплывая до берега, он выходит из воды, вытирается, надевает костюм и ждет на скамейке коллег.
Бенджамин говорит, что бдительно следит за безопасностью своих заплывов, поэтому каждый раз перед тем, как зайти в воду, проверяет температуру воды и скорость течения.
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