Немец с костюмом и ноутбуком каждый день добирается до работы вплавь

Вот уже два года он добирается до работы вплавь по реке Изар, которая протекает рядом с его домом,

Свой костюм и ноутбук мужчина складывает в специальную водонепроницаемую сумку, сообщает Metro.

Бенджамин говорит, что плавание избавило его от нервов и хлопот.

Каждое утро житель Мюнхена спускается к реке и плывет на работу. Доплывая до берега, он выходит из воды, вытирается, надевает костюм и ждет на скамейке коллег.





Бенджамин говорит, что бдительно следит за безопасностью своих заплывов, поэтому каждый раз перед тем, как зайти в воду, проверяет температуру воды и скорость течения.