Оштрафован водитель лимузина, прокативший пассажира на крыше

Полиция Алматинской области оштрафовала водителя лимузина, на крышу которого во время езды забрался мужчина сообщили в пресс-службе ДВД области.





Видео автокортежа с участием лимузина Hummer H2, во время движения которого мужчина забрался на крышу автомашины, а также молодые люди высовывались из окон, попало в соцсеть.





Полиция установила, что это произошло 5 августа в городе Каскелене во время проезда свадебного кортежа. Водитель Hummer H2, оказавшийся 36-летним жителем села Каргалы Карасайского района, уже привлечен к ответственности по статье 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки).





Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (11 тысяч 345 тенге).







