Оштрафован водитель лимузина, прокативший пассажира на крыше
8 августа 2017, 14:25
Полиция отреагировала на очередное скандальное видео со свадьбы.
Полиция Алматинской области оштрафовала водителя лимузина, на крышу которого во время езды забрался мужчина, сообщили в пресс-службе ДВД области.
Видео автокортежа с участием лимузина Hummer H2, во время движения которого мужчина забрался на крышу автомашины, а также молодые люди высовывались из окон, попало в соцсеть.
Полиция установила, что это произошло 5 августа в городе Каскелене во время проезда свадебного кортежа. Водитель Hummer H2, оказавшийся 36-летним жителем села Каргалы Карасайского района, уже привлечен к ответственности по статье 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки).
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (11 тысяч 345 тенге).
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: ДВД Кызылординской области.
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