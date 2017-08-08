"100 новых лиц Казахстана": Казахстанец создает реалистичные восковые фигуры

Мастера музея мадам Тюссо делают восковые фигуры настолько реалистично, что можно подумать, что вы стоите рядом с реальным человеком. Возможность сфотографироваться со своими любимыми знаменитостями является весьма привлекательным для туристов.





Но казахстанцам необязательно далеко ехать, чтобы своими глазами увидеть такие фигуры. Ведь у нас в Казахстане есть талантливый скульптор, который уже создал точную копию Барака Обамы, Абылай хана и даже Нурсултана Назарбаева.





В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана" портал Zakon.kz продолжает знакомить вас с интересными, талантливыми, выдающимися личностями. Сегодня мы расскажем вам о 30-летнем художнике Айдосе Есмагамбетове.





Родной город Айдоса — Аркалык. В 2010 году он закончил Аркалыкский педагогический институт имени Ыбрая Алтынсарина по специальности «Изобразительное искусство и черчение».





Сначала Айдос занимался живописью, писал портреты на заказ, затем увлекся скульптурой.

"В 2009 году из новостей я узнал, что Музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился восковой фигурой Барака Обамы, который на тот момент был президентом США. И тогда я задумался, а почему казахстанцы должны видеть восковые фигуры только по телевизору, ведь мы можем их создавать сами. Так я решил создать скульптуру нашего президента Нурсултана Назарбаева", - рассказывает Айдос.





"Я делал что-то из глины и гипса, но никогда не занимался силиконовыми скульптурами. Когда начал увлекаться этим, понял, что у меня неплохо получается: я чувствую форму и анатомию человека. И главное, мне хватает терпения увидеть и воссоздать все детали, вплоть до морщинок".





После сбора необходимой информации, у Айдоса ушел год на процесс создания скульптуры Назарбаева. Параллельно он работал над фигурой Абылай хана. Создать ее посоветовал Айдосу директор президентского Центра культуры Мырзатай Жолдасбеков.





"Приближался праздник в честь 300-летия Абылай хана. Прежде чем начать над ним работать, я ездил в Центральный музей Алматы, где есть его облик, восстановленный антропологами. С разрешения администрации я сфотографировал его и получил много полезной информации: о его росте, характере, одежде. Было важно узнать, из какого материала сшит его костюм, потому что у ханов были отличающиеся орнаменты на одежде".





В 2011 году восковые фигуры в полный рост Нурсултана Назарбаева и Абылай хана были готовы. А потом Айдос закончил и восковую фигуру Барака Обамы.









"Мои три скульптуры участвовали на различных выставках. Я получил золотую медаль за участие в выставке, посвященной 550-летию образования Казахского ханства".





На деньги, заработанные в результате продажи картин и портретов, которые рисует художник, а также с видео- и фотосъемок, Айдос заказывает с Америки силикон для фигур.





"Мои работы отличаются от экспонатов Музея мадам Тюссо. Во-первых, у них работает целая команда, во-вторых, для того чтобы снять мерки они приглашают человека, чью фигуру они собираются создать. А я создаю свои фигуры, опираясь на фотографии человека со всех ракурсов. На процесс создания подобных скульптур уходит от четырех месяцев до одного года", - рассказывает художник.





Также Айдос работает в двух других направлениях: гримирует актеров для кинофильмов и создает медицинские протезы для людей.





"Я гримировал актеров под мертвецов для фильма ужасов «Селфи». Например, использовал акриловые зубы для более устрашающего вида. Все материалы, которыми пользуются в стоматологии, есть и у меня. Могу сделать молодого человека пожилым. Думаю, именно такого направления не хватает в отечественном кино. Что касается медицинского направления, делая протезы для людей, важно не пропустить ни одну морщинку и не ошибиться с цветом кожи, чтобы никто не понял, что это протез".









Айдос отмечает, что пока его творчество не приносит прибыли, но самое главное – это удовольствие, которое получает художник во время работы.





"Бывают сложные моменты, но мне кажется, я рожден для этого".





В прошлом году Айдос начал работать над созданием фигуры Геннадия Головкина.





"Она будет сложнее, потому что его образ предполагает больше открытых частей тела. Надо учитывать каждую волосинку и морщинку. Но я сделаю это".





Айдос отметил, что работает дома, но очень бы хотел открыть свою студию-мастерскую. В студии можно было бы выставить уже готовые восковые фигуры, а также создавать новые, к примеру фигуры звезд казахстанской эстрады.





Напомним, в Казахстане продолжается активная реализация проекта «100 новых лиц». Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания. Идейным вдохновителем проекта стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





Существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа.



