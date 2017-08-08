Инсайдеры показали iPhone 8 в чехле
8 августа 2017, 14:49
Новая фотография подтверждает предыдущие слухи о безрамочном дисплее "яблочного" девайса.
Известный инсайдер Эван @evleaks Бласс опубликовал в своём "твиттере" изображение грядущего флагмана компании Apple, пишет Life.ru.
Как и сообщалось ранее, iPhone практически полностью лишился рамок на фронтальной панели. Единственный "островок" остался на верхней грани: там расположился динамик, фронтальная камера и датчик освещённости.
iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2— Evan Blass (@evleaks) 8 августа 2017 г.
На снимке девайс упакован в большой защитный чехол Urban Armor Gear — эта компания уже выпустила серию кейсов для iPhone 7.
Стоит отметить, что на экране девайса стоит дата "Пятница, март" — возможно, инсайдер сумел добыть устаревший рендер, поэтому нынешний дизайн смартфона может слегка отличаться.
Алексей Глинкин
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872105-e30bac3d3738ddd0a634bc5ac5a831c5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...