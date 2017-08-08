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Инсайдеры показали iPhone 8 в чехле

8 августа 2017, 14:49

Новая фотография подтверждает предыдущие слухи о безрамочном дисплее "яблочного" девайса.

Известный инсайдер Эван @evleaks Бласс опубликовал в своём "твиттере" изображение грядущего флагмана компании Apple, пишет Life.ru.

Как и сообщалось ранее, iPhone практически полностью лишился рамок на фронтальной панели. Единственный "островок" остался на верхней грани: там расположился динамик, фронтальная камера и датчик освещённости.



На снимке девайс упакован в большой защитный чехол Urban Armor Gear — эта компания уже выпустила серию кейсов для iPhone 7.

Стоит отметить, что на экране девайса стоит дата "Пятница, март" — возможно, инсайдер сумел добыть устаревший рендер, поэтому нынешний дизайн смартфона может слегка отличаться.

Алексей Глинкин

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