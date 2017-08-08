Как Екатерина Парафиева проходит реабилитацию после ДТП
8 августа 2017, 14:54
Неделя выдалась очень непростой, - отметила ее подруга.
Подруга пострадавшей в ДТП Екатерины Парафиевой рассказала о том, как проходит реабилитация после дорожной аварии, передает Zakon.kz.
"Доброе утро, друзья. Мы с Екатериной просим извинить за долгое молчание. Понимаем, что вы сопереживаете, сочувствуете и ваша поддержка очень важна для Кати! Неделя выдалась очень непростой! Катя приболела, вирус. Еще и шов на ножке плохо заживает. Перевязки, снова врачи. На сей раз очень грамотные.
Катюша умница! Духом не падает. Боец!", - написала на своей странице в Facebook Кира Ударцева. Она также поблагодарила всех поддерживающих Екатерину людей.
3 августа Екатерина опубликовала фотографии с тренировок.
"Спасибо моему тренеру Владимиру, за то, что верит в меня, и не дает расслабиться… Ну и что, что жарко, мы тебя водичкой побрызгаем. Тащусь от этого фото, люди, находящиеся рядом со мной, обладают невероятной силой и стимулируют двигаться только вперед, к своим маленьким победам", - написала она.
4 июля Парафиева поблагодарила казахстанцев за поддержку. 31 июля ее выписали из больницы.
Напомним, жуткая авария произошла на пр. Аль-Фараби, между улицами Навои и Мустафина. Honda CR-V со спущенным колесом стояла в крайнем левом ряду. Рядом находились две девушки, которых и сбила машина. Позже очевидец предоставил видео этого наезда. А медики подтвердили, что одна из пострадавших девушек в результате этой страшной аварии лишилась обеих ног. Подруга Екатерины Найля Кажибаева получила серьезную черепно-мозговую травму. Материалы по ДТП зарегистрированы в ЕРДР, расследуется уголовное дело по ст. 345 ч.2 УК РК.
Фото: Facebook.
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