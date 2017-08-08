Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов

Аким Алматы Бауыржан Байбек просит расширить перечень специальностей, которым можно обучиться бесплатно на краткосрочных курсах в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также хотел отметить, что краткосрочное профессиональное обучение предусматривает подготовку только по рабочей специальности, что сужает перечень профессии. Вместе с тем, учитывая, что более 80% экономики Алматы составляет сфера услуг, просим вас рассмотреть возможность расширения круга участников программы и перечень востребованных специальностей. Мы тесно работаем с бизнесом Алматы, и к нам поступают запросы на ряд не учтенных программой нерабочих специальностей. К примеру, таких как менеджер международной системы качества, специалист по маркетингу в социальных сетях, социальный работник и так далее», — рассказал Бауыржан Байбек сегодня на заседании Правительства.

По его словам, в рамках этой программы на текущий год предусмотрено около 5 млрд тенге. По программе краткосрочного профессионального обучения план по городу Алматы в мае был увеличен Министерством труда и социальной защиты РК в 14 раз — с 500 в начале года до 6975 человек.

«1,2 млрд тенге выделено 30 июня. Нами был проведен тщательный отбор и утверждены перечни из 20 организаций образования 102 профессий. Учебные программы согласованы с палатой предпринимателей Алматы. Как уже было доложено, на 1 августа обучаются 699 человек. С начала августа на обучение дополнительно направлено 500 человек. Таким образом, на текущий момент обучаются 17%», — проинформировал аким.

По данным акимата, на 1 августа трудоустроено 11 160 человек, или 64,4% от плана, из них 79% (8865 человек) — на постоянные рабочие места.