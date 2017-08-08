"Крепись, братан": Путина спроецировали на отель Трампа
8 августа 2017, 15:03
На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина.
Видео в своем Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл, передает Lenta.ru.
Hi @realDonaldTrump, I'm projecting #followthemoney on the SoHo Trump hotel. On #nationaldollarday of all days. https://t.co/5neeXq57kx— robin bell (@bellvisuals) 8 августа 2017 г.
На кадрах читается фраза на английском «Happy to help, bro» («Рад помочь, братишка»), а также надпись по-русски «Крепись, братан».
Подразумевается, что эти слова произносит российский лидер, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.
Издание Business Insider связало проведение акции с новым этапом расследования возможного вмешательства России в американские выборы — формированием большого жюри присяжных.
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