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"Крепись, братан": Путина спроецировали на отель Трампа

8 августа 2017, 15:03

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина.

Видео в своем Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл, передает Lenta.ru.



На кадрах читается фраза на английском «Happy to help, bro» («Рад помочь, братишка»), а также надпись по-русски «Крепись, братан».

Подразумевается, что эти слова произносит российский лидер, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

Издание Business Insider связало проведение акции с новым этапом расследования возможного вмешательства России в американские выборы — формированием большого жюри присяжных.

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