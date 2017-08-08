На Турции произошло землетрясение

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник в провинции Мугла на западе Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk, передает передает ТАСС





По его данным, эпицентр подземных толчков находился в районе деревни Пынарлыбелен в 1,6 км от поверхности земли.





Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.



