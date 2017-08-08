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На Турции произошло землетрясение

8 августа 2017, 15:09

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник в провинции Мугла на западе Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk, передает ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в районе деревни Пынарлыбелен в 1,6 км от поверхности земли.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Фото с сайта sputnik.am

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