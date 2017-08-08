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В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

8 августа 2017, 15:33

Ранее синоптики спрогнозировали неустойчивый характер погоды в августе.

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Сутки 9 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с, град, шквал. Днем сильная жара, местами 35 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали неустойчивый характер погоды в августе.

Так, в конце второй и третьей декады прогнозируется прохладная с дождями погода. На севере, востоке и в центре страны ночью на почве возможны заморозки.

Фото: inform.kz.

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