В Дубае хотят заменить обшивку небоскребов из-за повторяющихся пожаров

В пятницу в Дубае загорелось высочайшее жилое здание The Torch, причём пожар быстро перекинулся на 64 этажа 87-этажного здания. Эта же башня уже горела в 2015 году. Огонь быстро распространился по фасаду здания с алюминиевой обшивкой. В воскресенье в этом же районе Dubai Marina загорелась другая жилая башня — Tiger Tower. В обоих случаях эвакуация жителей прошла очень быстро, и никто не пострадал.



