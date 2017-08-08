МНЭ РК: Результат программы массового предпринимательства - вовлечение нетрудоустроенных и самозанятых в малый бизнес

Директор департамента по развитию предпринимательства Министерства национальной экономики Галия Джолдыбаева в ходе брифинга в пресс-центре Правительства рассказала о программе продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«При разработке данной программы, мы рассматривали вопросы и анализировали ситуацию по безработному и самозанятому населению. Изучали вопросы по реализации программ именно в рамках привлечения самозанятых и готовых к бизнесу людей, экономически активных.

Поэтому, по второму направлению массового предпринимательства у нас работают по реализации два госоргана. На селе - МСХ, а реализацию в городах администрирует МНЭ РК. Нефинансовую часть, в виде обучения, предоставляет НПП», - пояснила Галия Джолдыбаева.

Она также отметила, что конечный результат - привлечение максимум безработных и самозанятых к бизнесу, зависит от того, насколько эффективно будут реализовываться инструменты по финансированию микрокредитования на селе и в городах.