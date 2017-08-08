 
Новости за сегодня

МНЭ РК: Результат программы массового предпринимательства - вовлечение нетрудоустроенных и самозанятых в малый бизнес

 

Директор департамента по развитию предпринимательства Министерства национальной экономики Галия Джолдыбаева в ходе брифинга в пресс-центре Правительства рассказала о программе продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«При разработке данной программы, мы рассматривали вопросы и анализировали ситуацию по безработному и самозанятому населению. Изучали вопросы по реализации программ именно в рамках привлечения самозанятых и готовых к бизнесу людей, экономически активных.

Поэтому, по второму направлению массового предпринимательства у нас работают по реализации два госоргана. На селе - МСХ, а реализацию в городах администрирует МНЭ РК. Нефинансовую часть, в виде обучения, предоставляет НПП», - пояснила Галия Джолдыбаева.

Она также отметила, что конечный результат - привлечение максимум безработных и самозанятых к бизнесу, зависит от того, насколько эффективно будут реализовываться инструменты по финансированию микрокредитования на селе и в городах.

 

8 августа 2017, 15:37
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код