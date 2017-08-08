Утверждены Правила предоставления судебным исполнителям сведений о налогоплательщике

Совместным приказом Министра финансов РК от 14 июля 2017 года № 439 и Министра юстиции РК от 31 июля 2017 года № 957 утверждены Правила предоставления органами государственных доходов сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, судебным исполнителям. Совместный приказ вступает в силу со дня подписания его последним из руководителей государственного органа.

Напомним, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 557 Налогового кодекса налоговые органы представляют сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента), судебному исполнителю в пределах его компетенции, установленной законодательными актами Республики Казахстан, при исполнении исполнительных документов с санкции суда, а по исполнительным документам, выписанным на основании вступивших в законную силу судебных актов, без санкции суда.

При этом к налоговой тайне относится любая полученная органом государственных доходов информация (сведения) о налогоплательщике (налоговом агенте), в том числе информация (сведения), составляющая государственную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну (секреты), и другую конфиденциальную информацию, за исключением информации (сведений), установленных пунктом 1 статьи 557 Налогового кодекса.

Должностные лица, имеющие доступ к Сведениям, обеспечивают использование получаемой информации только по прямому назначению и без ущерба для стороны, ее предоставившей, без права передачи третьей стороне. Данные Сведения не подлежат разглашению.

Невыполнение законных требований судебного исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным исполнителем функций по исполнению исполнительных документов влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.