В зоопарке Шымкента насмерть замерзли серые вараны
8 августа 2017, 16:14
Шестерых серых варанов переселили в открытый вольер в 2016 году.
Когда краснокнижных варанов переселяли в открытый вольер — сотрудники зоопарка надеялись, что эти редкие ящерицы в условиях, приближенных к дикой природе, начнут размножаться и давать потомство. Результата, который получился в итоге, никто не ожидал, пишет Otyrar.kz.
Зимой, как и полагается в природе, вараны впали в спячку и погибли от переохлаждения. Как выяснилось позже, животные не ушли на нужную глубину.
Трупы варанов обнаружили только в начале июля. Сначала сотрудники зверинца не могли понять, куда пропали животные. В вольере варанов установили фотоловушку, но она не зафиксировала ящериц.
«Мы варанов только кормили, давали им регулярно еду. Они жили в условиях максимально похожих на условия дикой природы. Зимой они ушли в спячку. Для этого мы им насыпали песок, в яму,вырытую на глубину в несколько метров. Они должны были зарыться поглубже и проспать до весны. Но ни весной, ни летом мы их не обнаружили. 1 июля перекопали вольер и нашли трех варанов под корнями деревьев. Они закопались на глубину всего 30 сантиметров и замерзли», — рассказала заведующая секцией «Террариум», Райса Долгова.
Шестерых серых варанов переселили в открытый вольер в 2016 году. Еще в прошлом году один из варанов погиб после драки с сородичами. Второго варана удалось поймать после череды побегов из вольера. И только один из варанов отлично перенес зимнюю спячку. Еще один серый варан в проекте не участвовал — полуслепую рептилию оставили жить в закрытом террариуме.
Сейчас в вольере никто не живет. Проект закрыли, по словам сотрудников зоопарка — навсегда. Согласно плану реконструкции, на этом месте вольера скоро появится слоновник.
Кроме варанов, в зоопарке не досчитались и парнокопытного джейрана. Он, по словам сотрудников зоопарка, погиб не от холода, а от старости. Животному было 11 лет.
Анастасия Новикова.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872119-91dacb2863f76c5b4f1c7fb6f19b6d3a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...