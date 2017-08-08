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В зоопарке Шымкента насмерть замерзли серые вараны

8 августа 2017, 16:14

Шестерых серых варанов переселили в открытый вольер в 2016 году.

Когда краснокнижных варанов переселяли в открытый вольер — сотрудники зоопарка надеялись, что эти редкие ящерицы в условиях, приближенных к дикой природе, начнут размножаться и давать потомство. Результата, который получился в итоге, никто не ожидал, пишет Otyrar.kz.

Зимой, как и полагается в природе, вараны впали в спячку и погибли от переохлаждения. Как выяснилось позже, животные не ушли на нужную глубину.

Трупы варанов обнаружили только в начале июля. Сначала сотрудники зверинца не могли понять, куда пропали животные. В вольере варанов установили фотоловушку, но она не зафиксировала ящериц.

«Мы варанов только кормили, давали им регулярно еду. Они жили в условиях максимально похожих на условия дикой природы. Зимой они ушли в спячку. Для этого мы им насыпали песок, в яму,вырытую на глубину в несколько метров. Они должны были зарыться поглубже и проспать до весны. Но ни весной, ни летом мы их не обнаружили. 1 июля перекопали вольер и нашли трех варанов под корнями деревьев. Они закопались на глубину всего 30 сантиметров и замерзли», — рассказала заведующая секцией «Террариум», Райса Долгова.

Шестерых серых варанов переселили в открытый вольер в 2016 году. Еще в прошлом году один из варанов погиб после драки с сородичами. Второго варана удалось поймать после череды побегов из вольера. И только один из варанов отлично перенес зимнюю спячку. Еще один серый варан в проекте не участвовал — полуслепую рептилию оставили жить в закрытом террариуме.

Сейчас в вольере никто не живет. Проект закрыли, по словам сотрудников зоопарка — навсегда. Согласно плану реконструкции, на этом месте вольера скоро появится слоновник.

Кроме варанов, в зоопарке не досчитались и парнокопытного джейрана. Он, по словам сотрудников зоопарка, погиб не от холода, а от старости. Животному было 11 лет.

Анастасия Новикова.

Фото: кадр из видео.

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